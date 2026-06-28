George Russell, der vor drei Monaten das erste Saisonrennen gewann, feierte am GP von Österreich in Spielberg seinen zweiten Saisonsieg. Der Engländer im Mercedes setzte sich vor Max Verstappen und Teamkollege Kimi Antonelli durch.

George Russell verkürzt den Rückstand in der Fahrer-WM auf Teamkollege Kimi Antonelli auf 40 Punkte.

Über 50 Grad Asphalttemperatur George Russell findet beim GP von Österreich zum Siegen zurück

Kimi Antonelli bleibt Leader in der Fahrer-WM. Mercedes gewann in Spielberg im achten Rennen zum siebenten Mal. Dennoch gab es Anzeichen, dass die WM in der zweiten Jahreshälfte noch spannend werden könnte.

Der Engländer George Russell nutzte die Pole-Position. Dahinter schenkten sich zwei Ex-Weltmeister nichts: Max Verstappen fuhr im Red Bull erstmals auf den zweiten Platz und erst zum zweiten Mal diese Saison auf das Podest. Lewis Hamilton, vor zwei Wochen Sieger in Barcelona, fuhr lange ganz an der Spitze mit, fiel im Finish aber auf Platz 5 zurück.

Entscheidend fürs Rennen war der Vorfall im Qualifying, als sich Russell und Verstappen zu nahe gekommen waren. Verstappen flog von der Piste; Russell beendete seine schnellste Runde und holte sich die Pole-Position. Die Situation wurde von den Rennkommissären untersucht, Russell wurde indessen auf Platz 1 bestätigt.

Für Audi resultierten die Plätze 11 (Gabriel Bortoleto) und 12 (Nico Hülkenberg).

Geprägt wurde das Rennen auch von der Hitze. Über 50 Grad Asphalttemperatur wurden gemessen. Dennoch kamen über 320'000 Zuschauer ans Wochenende.