George Russell im Mercedes stoppte im Gegensatz zur Konkurrenz nur einmal und feiert dritten Formel-1-Sieg. Bild: Keystone

Mercedes feiert beim Formel-1-GP von Belgien in Spa-Francorchamps einen Doppelsieg. George Russell gewinnt vor Lewis Hamilton. Für Sauber gibt es wieder keinen WM-Punkt.

SDA

George Russell! Dem 26-jährigen Briten gelang in Belgien ein Meisterwerk. Er wechselte nach zehn Runden die Reifen und danach nicht mehr. Alle anderen fuhren zweimal zum Reifenwechsel an die Box. Für Mercedes und Russell ging die Taktik auf. Im Finish schlossen zwar zuerst Lewis Hamilton und dann auch noch Oscar Piastri im McLaren zu Russell auf. Überholmanöver gelangen indessen keine mehr.

Russell feierte seinen dritten Grand-Prix-Sieg, den zweiten in diesem Jahr. Erstmals gewonnen hatte Russell am 13. November 2022 in Sao Paulo. Bei diesem Grossen Preis von Brasilien feierte Mercedes zudem letztmals einen Doppelsieg – auch damals Russell vor Hamilton.

Und klar ist: Die Formel 1 wird spannender und spannender. Mercedes wird sich nicht darüber freuen, dass jetzt die Sommerpause ansteht und das nächste Rennen erst Ende August in Zandvoort gefahren wird. Die Silberpfeile, die diesen Namen endlich auch wieder verdienen, gewannen drei der letzten sechs Rennen. McLaren, das vor einer Woche in Ungarn einen Doppelsieg feierte, punktete auch in Belgien wieder mehr als Red Bull. Red Bull führt zwar weiter die Konstrukteurswertung an; der Vorsprung auf McLaren ist aber auf 43 Punkte zusammengeschmolzen. Drei Teams sind derzeit in der Lage, Grands Prix zu gewinnen.

Verstappen mit Sprung nach vorne

Max Verstappen verbesserte sich vom 11. Startplatz auf den 5. Schlussrang. Eine Siegchance bot sich dem Niederländer indes nicht. In der Fahrerwertung führt der Weltmeister der letzten drei Jahre immer noch mit beruhigenden 78 Punkten Vorsprung auf Lando Norris (McLaren). Für einen Formel-1-Sieg gibt es 25 Punkte. Aber Verstappen wartet seit vier Grands Prix mittlerweile auf einen Sieg. Eine derartige Durststrecke erlebte er letztmals zwischen dem 9. August und dem 13. Dezember 2020, als er elf Rennen hintereinander nicht gewann. Im darauffolgenden Jahr wurde Verstappen erstmals Weltmeister.

Das Sauber-Team geht ohne einen WM-Punkt in die Sommerpause. Zhou Guanyu parkierte seinen Wagen schon nach fünf Runden in der Garage. Valtteri Bottas beendete das Rennen auf Platz 16. Um einen WM-Punkt hätte er mit-fighten können, wenn er sich getraut hätte, wie Russell bloss einmal die Reifen zu wechseln.

sda