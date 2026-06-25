In Spielberg werden am Wochenende 36 Grad erwartet. Zum Schutz der Fahrer ergreift die Formel 1 für den Grand Prix von Österreich Massnahmen.

Die Hitzewelle in Europa ist für Mensch und Material eine echte Belastungsprobe

In der Formel 1 wird es heiss. Für den Grand Prix von Österreich am Sonntag in Spielberg hat der Internationale Automobilverband FIA aufgrund der erwarteten Temperaturen von bis zu 36 Grad erstmals in dieser WM-Saison eine Hitzewarnung ausgesprochen.

Gemäss Reglement sind die Teams bei Temperaturen ab 31 Grad verpflichtet, den Fahrern Kühlsysteme wie etwa Kühlwesten bereitzustellen. Dadurch erhöht sich auch das vorgeschriebene Mindestgewicht der Autos.

Noch höhere Temperaturen hat die Formel 1 in der Vergangenheit allerdings bereits erlebt. Der Hitzerekord liegt bei 42,5 Grad und wurde 2005 beim Grand Prix von Bahrain gemessen.