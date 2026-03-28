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«Sah schlimmer aus, als es war» IndyCar-Star kracht durch Barriere – und bleibt unverletzt

Andreas Lunghi

28.3.2026

Scott McLaughlin kracht durch den Sicherheitszaun.
Scott McLaughlin kracht durch den Sicherheitszaun.
x.com/IndyCarOnFOX

Im zweiten freien Training des IndyCar-GP in Birmingham im Bundesstaat Alabama sorgt Scott McLaughlin mit einem Horror-Abflug für einen Schreckmoment. Glücklicherweise bleibt der 32-Jährige unverletzt.

Andreas Lunghi

28.03.2026, 18:19

28.03.2026, 18:21

Der Neuseeländer gerät beim Anbremsen vor einer Linkskurve mit den rechten Reifen auf das Gras und verliert die Kontrolle über sein Auto. Mit dem Heck voran rast McLaughlin in Richtung des Sicherheitszauns.

Auf dem Kiesbett hebt der 32-Jährige zusätzlich ab und kracht mit voller Wucht durch die Barriere – glücklicherweise gibt er seinem Penske-Team über Funk sofort Entwarnung.

«Es sieht schlimmer aus, als es sich angefühlt hat», sagt der Neuseeländer kurz nach seinem Crash im Interview bei FOX. Er habe vor allem Mitleid mit seinem Team, das wenig Zeit habe, das Auto zu reparieren.

Abschrecken lässt sich der IndyCar-Fahrer von seinem heftigen Crash nicht: «Ich hoffe, wir können das Auto reparieren und später um die Pole-Position mitkämpfen.» Vor seinem spektakulären Abflug belegte er im zweiten Training den 12. Platz.

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