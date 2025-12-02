  1. Privatkunden
Formel 1 Isack Hadjar wird Teamkollege von Max Verstappen

SDA

2.12.2025 - 16:35

Isack Hadjar wird Teamkollege von Max Verstappen
Isack Hadjar wird Teamkollege von Max Verstappen
Keystone

Max Verstappens neuer Teamkollege für die nächste Formel-1-Saison steht fest. Der 21-jährige Franzose Isack Hadjar steigt vom Schwesterteam zu Red Bull an die Seite des Niederländers auf.

Keystone-SDA

02.12.2025, 16:35

Wie der Rennstall in der letzten Grand-Prix-Woche des Jahres vor dem Finale in Abu Dhabi mitteilte, muss der Japaner Yuki Tsunoda für Hadjar Platz machen. Der 25-jährige Japaner konnte trotz zuletzt steigender Tendenz wie schon sein Vorgänger Liam Lawson aus Neuseeland nicht überzeugen. Tsunoda hat nun kein Stammcockpit für 2026, er wird vorerst Ersatzpilot bei Red Bull.

Den Platz von Hadjar, der auch die algerische Staatsbürgerschaft besitzt und dessen Vater Atomphysiker ist, bei den Racing Bulls wird der erst 18-jährige Arvid Lindblad einnehmen. Beide stammen wie Tsunoda aus dem Nachwuchsprogramm von Red Bull.

Auch Verstappen wurde dort ausgebildet. 2015 stieg der mittlerweile viermalige Weltmeister bei Toro Rosso – damals der Name des Schwesterteams – erstmals ins Formel-1-Cockpit. Nach ein paar Rennen der Saison 2016 wurde Verstappen befördert und siegte in Spanien gleich bei seinem ersten Red-Bull-Einsatz.

Beim Finale an diesem Wochenende hat der 28-Jährige Chancen auf seinen fünften Titel in Serie. Insgesamt hat er 70 Rennen für Red Bull gewonnen.

Seine Dominanz und die Art und Weise, wie aggressiv er den Wagen abstimmen lässt, macht es seit Jahren seinen Teamkollegen schwer, mit Verstappen mitzuhalten. Hadjar wird der sechste Fahrer sein, der versucht, sich über längere Zeit gegen den Serien-Weltmeister zu behaupten.

Djourou: «Der neue Wind tut der Mannschaft gut»

Djourou: «Der neue Wind tut der Mannschaft gut»

Frauen-Nati-Boss Johan Djourou gibt ein Update zum neuen Trainer und erklärt, wie kompliziert die Suche für eine Assistenztrainerin ist.

01.12.2025

Hier wird Mauro Lustrinelli zu DJ Lustrigol

Hier wird Mauro Lustrinelli zu DJ Lustrigol

Thuns Erfolgstrainer Mauro Lustrinelli sorgt nicht nur in der Super League für die Musik. Auch hinter dem DJ-Pult macht er eine gute Figur. Der Stil von DJ Lustrigol? «Ich lege alle auf, am liebsten aber House und Italo-Pop.»

20.11.2025

YB-Präsident Brülhart: «Es wurde eine rote Linie überschritten»

YB-Präsident Brülhart: «Es wurde eine rote Linie überschritten»

Marcel Brülhart, Präsident des BSC YB, nimmt Stellung zu den Vorfällen in Birmingham.

01.12.2025

Djourou: «Der neue Wind tut der Mannschaft gut»

Djourou: «Der neue Wind tut der Mannschaft gut»

Hier wird Mauro Lustrinelli zu DJ Lustrigol

Hier wird Mauro Lustrinelli zu DJ Lustrigol

YB-Präsident Brülhart: «Es wurde eine rote Linie überschritten»

YB-Präsident Brülhart: «Es wurde eine rote Linie überschritten»

