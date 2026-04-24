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Erstmals seit sechs Jahren Istanbul trägt wieder Formel-1-GP aus

SDA

24.4.2026 - 15:16

Nach sechs Jahren Unterbruch kehrt die Formel 1 zurück nach Istanbul.
Nach sechs Jahren Unterbruch kehrt die Formel 1 zurück nach Istanbul.
Bild: Keystone

Die Formel-1-WM gastiert 2027 erstmals seit sechs Jahren wieder in der Türkei.

Keystone-SDA

24.04.2026, 15:16

24.04.2026, 15:35

Gefahren wird auf dem bewährten Istanbul Park Circuit, der bereits zwischen 2005 und 2011 sowie während der Pandemie-Jahre 2020 und 2021 Austragungsort des Grand Prix war.

Die Strecke am Bosporus, in Kurtköy etwa 50 km östlich von Istanbul im asiatischen Teil des Landes gelegen, gehört für zunächst fünf Jahre wieder zum Rennplan der Formel 1, wie die Verantwortlichen der Königsklasse mitteilten. Die legendäre Kurve 8 mit ihren vier Scheitelpunkten gilt als eine der anspruchsvollsten Passagen im Kalender.

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