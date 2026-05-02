Italienischer Ex-Rennfahrer Alessandro Zanardi ist tot

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Im Alter von 59 Jahren gestorben Italienischer Ex-Rennfahrer Alessandro Zanardi ist tot

dpa

2.5.2026 - 11:26

Italienischer Ex-Rennfahrer Zanardi gestorben – Gallery
Italienischer Ex-Rennfahrer Zanardi gestorben – Gallery. Der italienische Ex-Rennfahrer Alessandro Zanardi ist im Alter von 59 Jahren gestorben. (Archivbild)

Der italienische Ex-Rennfahrer Alessandro Zanardi ist im Alter von 59 Jahren gestorben. (Archivbild)

Bild: dpa

Italienischer Ex-Rennfahrer Zanardi gestorben – Gallery. Alessandro Zanardi feierte als Behindertensportler grosse Erfolge. (Archivbild)

Alessandro Zanardi feierte als Behindertensportler grosse Erfolge. (Archivbild)

Bild: dpa

Italienischer Ex-Rennfahrer Zanardi gestorben – Gallery
Italienischer Ex-Rennfahrer Zanardi gestorben – Gallery. Der italienische Ex-Rennfahrer Alessandro Zanardi ist im Alter von 59 Jahren gestorben. (Archivbild)

Der italienische Ex-Rennfahrer Alessandro Zanardi ist im Alter von 59 Jahren gestorben. (Archivbild)

Bild: dpa

Italienischer Ex-Rennfahrer Zanardi gestorben – Gallery. Alessandro Zanardi feierte als Behindertensportler grosse Erfolge. (Archivbild)

Alessandro Zanardi feierte als Behindertensportler grosse Erfolge. (Archivbild)

Bild: dpa

In der Formel 1 fuhr Alessandro Zanardi auch als Teamkollege von Ralf Schumacher. Bei einem Unfall auf dem Lausitzring verlor er beide Beine, danach feierte er als Behindertensportler grosse Erfolge.

DPA

02.05.2026, 11:26

Der ehemalige Formel-1-Pilot und spätere Behindertensportler Alessandro Zanardi ist im Alter von 59 Jahren gestorben. Dies teilte seine Familie mit. Der Italiener hatte bei einem Rennunfall auf dem Lausitzring in Brandenburg 2001 beide Beine verloren. Danach fing er im Behindertensport mit dem Radsport an und gewann mit dem Handbike vier Gold- sowie zwei Silbermedaillen bei den Paralympics.

Zanardi war in der Formel 1 zwischen 1991 und 1999 bei mehr als 40 Rennen dabei. Er fuhr unter anderem für Lotus und Williams, wo er Teamkollege von Ralf Schumacher war. Nach dem Ende seiner Formel-1-Karriere verunglückte er nach einem Boxenstopp bei einem Rennen in der Champ-Car-Serie auf dem Lausitzring schwer. Ihm mussten beide Beine amputiert werden. Bei den Paralympischen Spielen in London 2012 und Rio de Janeiro 2016 war er dann im Radsport erfolgreich. 

Weiterer schwerer Unfall 2020 in der Toskana

Die Leidensgeschichte für den Italiener war aber noch nicht vorbei: 2020 verlor Zanardi bei einem Benefizrennen in der Toskana die Kontrolle über sein Handbike und kollidierte mit einem Lastwagen. Dabei erlitt er schwerste Kopf- und Gesichtsverletzungen. Er schwebte damals lange Zeit in Lebensgefahr. 

Wieder ein Schicksalsschlag. Zanardi nach Brand im eigenen Haus im Spital

Wieder ein SchicksalsschlagZanardi nach Brand im eigenen Haus im Spital

Zur Todesursache machte die Familie keine genaueren Angaben. Zanardi sei am Freitagabend plötzlich verstorben. «Alex ist friedlich eingeschlafen, umgeben von der Zuneigung seiner Angehörigen», heisst es in ihrer Mitteilung.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni würdigte Zanardi als «aussergewöhnlichen Menschen, der jede Prüfung des Lebens in eine Lektion in Mut, Stärke und Würde verwandeln konnte». «Mit seinen sportlichen Erfolgen, seinem Vorbild und seiner Menschlichkeit hat er uns allen viel mehr als nur einen Sieg geschenkt: Er hat uns Hoffnung, Stolz und die Kraft gegeben, niemals aufzugeben.»

Meistgelesen

Ukrainische Drohnen schlagen im Ural zu – Russische Kampfjets abgeschossen
Nach Befreiung abgetaucht – Buckelwal Timmy ist wieder frei
Italienischer Ex-Rennfahrer Alessandro Zanardi ist tot

Videos aus dem Ressort

Di Giusto: «Ich fühle mich in Luzern wohl, aber die Serie A reizt mich»

Di Giusto: «Ich fühle mich in Luzern wohl, aber die Serie A reizt mich»

Matteo Di Giusto ist der überragende Spieler in dieser Saison beim FC Luzern. Mit blue Sport spricht der Offensivmann über die Zusammenarbeit mit Trainer Mario Frick und seine persönliche Zukunft.

02.05.2026

Xamax – Aarau 1:3

Xamax – Aarau 1:3

Challenge League | 33. Runde | Saison 25/26

01.05.2026

Wehrlein über Teamkollege Müller: «Wir ergänzen uns sehr gut»

Wehrlein über Teamkollege Müller: «Wir ergänzen uns sehr gut»

01.05.2026

Di Giusto: «Ich fühle mich in Luzern wohl, aber die Serie A reizt mich»

Di Giusto: «Ich fühle mich in Luzern wohl, aber die Serie A reizt mich»

Xamax – Aarau 1:3

Xamax – Aarau 1:3

Wehrlein über Teamkollege Müller: «Wir ergänzen uns sehr gut»

Wehrlein über Teamkollege Müller: «Wir ergänzen uns sehr gut»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Formel E. Deshalb ist das Rennen in Berlin für Müller und Wehrlein ganz besonders

Formel EDeshalb ist das Rennen in Berlin für Müller und Wehrlein ganz besonders

Neustart nach Mass. Lando Norris sicher sich in Miami die Pole-Position

Neustart nach MassLando Norris sicher sich in Miami die Pole-Position

Hinter den Kulissen der Formel E. Mortara sichert sich die Pole-Position ++ Kaiserwetter und ein rosaroter Porsche in Berlin

Hinter den Kulissen der Formel EMortara sichert sich die Pole-Position ++ Kaiserwetter und ein rosaroter Porsche in Berlin