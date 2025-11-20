  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gericht lässt Klage zu Felipe Massa und sein erbitterter Kampf um den WM-Titel von 2008

dpa

20.11.2025 - 20:20

Felipe Massa kämpft vor Gericht um den WM-Titel von 2008.
Felipe Massa kämpft vor Gericht um den WM-Titel von 2008.
Keystone

Auch nach 17 Jahren gibt Felipe Massa den Kampf um den WM-Titel in der Formel 1 nicht auf. Ein Gericht in London macht nun den Weg frei für ein Verfahren.

DPA

20.11.2025, 20:20

20.11.2025, 20:24

Der frühere Formel-1-Pilot Felipe Massa kann seinen Kampf um den verlorenen Weltmeister-Titel 2008 vor Gericht fortsetzen. Wie der High Court in London entschied, wird die Klage des 44 Jahre alten Brasilianers gegen den Automobil-Weltverband (Fia), den WM-Rechteinhaber Formula One Management (FOM) und den früheren Eigentümer Bernie Ecclestone zugelassen. Neben dem Titel geht es in dem Verfahren auch um mindestens 75 Millionen Euro für entgangenes Preisgeld und Werbeeinnahmen. Massa hatte die Klage im März 2024 eingereicht. 

Hintergrund ist das sogenannte «Crashgate». Dabei geht es um die Vorkommnisse rund um das Singapur-Rennen 2008. Auf dem engen Stadtkurs krachte damals der Brasilianer Nelson Piquet junior mit seinem Renault absichtlich in die Leitplanken. Der Unfall und die anschliessende Safety-Car-Phase ermöglichten dessen damaligem Teamkollegen Fernando Alonso den Sieg, nachdem Ferrari-Pilot Massa lange geführt hatte.

Die Beschuldigten weisen die Vorwürfe zurück

Am Saisonende gewann der Engländer Lewis Hamilton den WM-Titel mit einem Punkt Vorsprung auf Massa. Der Brasilianer vertritt die Ansicht, ohne das «Crashgate» wäre er Weltmeister geworden.

Wie sich später herausstellte, hatten Flavio Briatore, damals Teamchef von Renault, und Pat Symonds, damals Technikchef, den Crash im viertletzten Saisonrennen angeordnet. Beide wurden gesperrt – und später wieder begnadigt. Nach Ansicht von Massa war die Kollision von Piquet jr. nicht sofort untersucht worden, womit der Weltverband gegen seine eigenen Regeln verstossen habe.

Felipe Massa verpasste den WM-Titel 2008 nur ganz knapp.
Felipe Massa verpasste den WM-Titel 2008 nur ganz knapp.
Keystone

Die Fia, FOM und Ecclestone weisen alle Vorwürfe zurück. Zuletzt hatten sie die Abweisung der Klage beantragt, mit der Begründung, Massa habe in Singapur eine schlechte Leistung gezeigt und die Klage sei zu spät eingereicht worden. Richter Robert Jay erklärte nun, dass Massa zwar keine realistische Aussicht habe, eine Pflichtverletzung der Fia ihm gegenüber nachzuweisen. Aber «er hat durchaus realistische Aussicht, im Prozess alle Bestandteile seiner Verschwörung zu unrechtmässigen Mitteln zu beweisen. Die gleiche Analyse gilt für den Vorwurf der Anstiftung.»

75 Jahre Formel 1 – Die Schweiz zwischen Vollgas und Verbot

75 Jahre Formel 1 – Die Schweiz zwischen Vollgas und Verbot

Am 13. Mai 2025 wurde die Formel 1 75 Jahre alt – ihr erstes Rennen fand 1950 in Silverstone statt. Nur wenige Wochen später raste die Königsklasse des Motorsports durch Bern. Doch nach der Tragödie von Le Mans zog die Schweiz die Notbremse.

12.05.2025

Meistgelesen

Trump bezeichnet sechs Demokraten als «Verräter» - und droht mit der Todesstrafe
16-Jährige verhindert in ihren ersten Profi-Rennen gleich zwei Schweizer Mehrfach-Siege
Contini traf nach Entlassung im Spycher-Büro auf Seoane

Videos aus dem Ressort

Zubi: «Für die U17-Nati ist alles möglich»

Zubi: «Für die U17-Nati ist alles möglich»

Die U17-Nati spielt am Freitag den WM-Halbfinal gegen Portugal. blue Sport Experte Pascal Zuberbühler, der für die FIFA in Katar im Einsatz ist, traut den Schweizern den Exploit zu.

20.11.2025

Christoph Spycher – YB mit Seoane auf Meisterkurs?

Christoph Spycher – YB mit Seoane auf Meisterkurs?

Meistertrainer Seoane ist zurück bei YB. Die Hoffnung auf erfolgreichere Zeiten lebt! Wie gelang Sportchef Spycher die Blitz-Rückholaktion des Ex-Bundesliga-Trainers? Und welche langfristigen Pläne hat Spycher für YB und seine eigene Zukunft?

20.11.2025

Skicrosser Alex Fiva: «Wenn du an Olympia gehst, muss das Ziel eine Medaille sein»﻿

Skicrosser Alex Fiva: «Wenn du an Olympia gehst, muss das Ziel eine Medaille sein»﻿

13.11.2025

Zubi: «Für die U17-Nati ist alles möglich»

Zubi: «Für die U17-Nati ist alles möglich»

Christoph Spycher – YB mit Seoane auf Meisterkurs?

Christoph Spycher – YB mit Seoane auf Meisterkurs?

Skicrosser Alex Fiva: «Wenn du an Olympia gehst, muss das Ziel eine Medaille sein»﻿

Skicrosser Alex Fiva: «Wenn du an Olympia gehst, muss das Ziel eine Medaille sein»﻿

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Lugano – Fribourg 0:4. Fribourg gewinnt auch zweites Saisonduell gegen Lugano

Lugano – Fribourg 0:4Fribourg gewinnt auch zweites Saisonduell gegen Lugano

Davos – Ambri 4:6. Erste Heimniederlage von Davos in dieser Saison

Davos – Ambri 4:6Erste Heimniederlage von Davos in dieser Saison

Kurz vor der WM. Schweizer Handballerinnen kassieren Kanterniederlage

Kurz vor der WMSchweizer Handballerinnen kassieren Kanterniederlage

Josef Bieri wieder Vizepräsident. Michael Sigerist neuer Verwaltungsratspräsident für die FC Luzern-Innerschweiz AG

Josef Bieri wieder VizepräsidentMichael Sigerist neuer Verwaltungsratspräsident für die FC Luzern-Innerschweiz AG

Schräge Situation bei YB-Trainerwechsel. Contini traf nach Entlassung im Spycher-Büro auf Seoane

Schräge Situation bei YB-TrainerwechselContini traf nach Entlassung im Spycher-Büro auf Seoane

Eine Million Dollar für ein Spiel?. Die Ticketpreise für die WM 2026 explodieren

Eine Million Dollar für ein Spiel?Die Ticketpreise für die WM 2026 explodieren