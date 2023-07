Die Siegestrophäe vom Ungarn-GP liegt zerbrochen auf dem Podium. Bild: dpa

Das Malheur mit Max Verstappens zerbrochenem Siegerpokal ist Formel-1-Pilot Lando Norris nachträglich doch ziemlich peinlich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lando Norris bejubelte seinen zweiten Platz beim GP von Ungarn etwas zu forsch und sorgte dafür, dass der Porzellan-Pokal von Sieger Max Verstappen in die Brüche ging.

Nun entschuldigt sich der Brite und verspricht: «Ich werde nächstes Mal vorsichtiger sein.»

Verstappen darf sich derweil auf einen Ersatz-Pokal freuen. Mehr anzeigen

«Es war nicht meine Absicht, ich werde nächstes Mal vorsichtiger sein», versprach der McLaren-Fahrer in Spa-Francorchamps. Der Brite hatte am vergangenen Sonntag durch einen zu forschen Jubel mit seiner Champagnerflasche Verstappens teuren Porzellan-Pokal von der obersten Podiumsstufe gestürzt. Dabei war die Trophäe sichtbar beschädigt worden.

Verstappen erhält einen Ersatz

«Ich weiss, wie viel dieser Pokal den Ungarn bedeutet, diese Kunstwerke sind ja Teil ihrer Kultur. Ich habe mich auch bei Max entschuldigt», sagte Norris nun mit vier Tagen Abstand. Er bereue auch seine Scherze direkt im Anschluss an die Szene, versicherte der 23-Jährige: «Ich habe ein paar Scherze darüber gemacht, die ich mir vielleicht besser verkniffen hätte. Ich fühle mich mies, denn wenn er das meinem Pokal angetan hätte, dann wäre ich verärgert. Deshalb tut es mir sehr leid, auch für die Leute, die so viel Arbeit in die Trophäe gesteckt haben.»

Seine übliche Jubelgeste auf dem Podium, bei der er die Flasche kräftig auf den Boden knallt, damit der Champagner sprudelt, will er nicht ändern. «Nächstes Mal schiebe ich die Pokale beiseite und mache weiter», sagte Norris. Verstappen und sein Red-Bull-Team müssen die demolierte Trophäe nicht lange in der Vitrine ausstellen. Der Hersteller, die Herender Porzellan-Manufaktur, kündigte an, dem Niederländer in einigen Wochen einen Ersatz zu liefern.

Lando addressed the broken trophy saga.. that’s all folks✌️🫢 pic.twitter.com/bTkYsT03Ur — Lando Norris Fans (@Norrislandofans) July 27, 2023

dpa/lbe