Spektakel ist beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans auf und neben der Strecke garantiert. KEYSTONE

Beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans sind nicht nur die Fahrer und die Teams gefordert, sondern auch die Kommentatoren. Da wird in Spanien auch mal gesungen, um wach zu bleiben.

Andreas Lunghi Andreas Lunghi

Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans ist eines der begehrtesten und anspruchsvollsten im Motorsport. Für die Fahrer, Teams und Maschinen ist es eine grosse Herausforderung. Ins Ziel kommen bedeutet fast gleichviel wie ein Sieg.

An ihre Grenzen kommen aber nicht nur diejenigen, die für das Spektakel auf dem Circuit de la Sarthe zuständig sind, sondern auch die Kommentatoren, die die Zuschauerinnen und Zuschauer am TV auch tief in der Nacht durch das Rennen führen.

🎵🎵 𝑴𝑰 𝑨𝑴𝑶𝑹𝑬, 𝑴𝑰 𝑨𝑴𝑶𝑹𝑬, 24, 24 24 𝑫𝑬 𝑳𝑬 𝑴𝑨𝑵𝑺, 24 𝑬𝑵 𝑬𝑼𝑹𝑶𝑺𝑷𝑶𝑹𝑻 🎵🎵



𝗡𝗢𝗖𝗛𝗘 𝗖𝗔𝗡𝗔𝗟𝗟𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔 ☕#lanochecanalla24h #LeMans24 pic.twitter.com/oUGHwjYBgs — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 14, 2025

Als während der 93. Austragung des Rennens die Dunkelheit eintrat, die Müdigkeit sich bemerkbar machte und der Kaffee keine Wirkung mehr zeigte, griffen die spanischen Kommentatoren von «Eurosport» zu einer anderen Methode, um wach zu bleiben und die Zuschauenden zu unterhalten.

Nach knapp neun Stunden machten sie aus der Live-Übertragung eines der legendärsten Motorsport-Events eine Karaoke-Night – und gingen mit ihrer Gesangseinlage viral.

Das Rennen, das übrigens Roger Federer am Samstag eröffnet hatte, entschieden am Sonntag die Fahrer Robert Kubica, Ye Yifei und Philip Hanson im Ferrari mit der Nummer 83 für sich. Es ist Ferraris dritter Sieg in Folge in Le Mans. Sébastien Buemi im Toyota und die restlichen Schweizer im Feld hatten keine Chance auf den Gesamtsieg.

