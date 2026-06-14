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24 Stunden von Le Mans Kommentatoren verwandeln Live-Übertragung in Karaoke-Night

Andreas Lunghi

14.6.2026

Spektakel ist beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans auf und neben der Strecke garantiert.
Spektakel ist beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans auf und neben der Strecke garantiert.
Imago

Beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans sind nicht nur die Fahrer und die Teams gefordert, sondern auch die Kommentatoren. Da wird in Spanien auch mal gesungen, um wach zu bleiben.

Andreas Lunghi

14.06.2026, 16:36

Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans ist eines der begehrtesten und anspruchsvollsten im Motorsport. Für die Fahrer, Teams und Maschinen ist es eine grosse Herausforderung. Ins Ziel kommen bedeutet fast gleichviel wie ein Sieg. 

An ihre Grenzen kommen aber nicht nur diejenigen, die für das Spektakel auf dem Circuit de la Sarthe zuständig sind, sondern auch die Kommentatoren, die die Zuschauerinnen und Zuschauer am TV auch tief in der Nacht durch das Rennen führen.

Als während der 94. Austragung des Rennens die Dunkelheit eintrat, die Müdigkeit sich bemerkbar machte und der Kaffee keine Wirkung mehr zeigte, griffen die spanischen Kommentatoren von «Eurosport» zu einer anderen Methode, um wach zu bleiben und die Zuschauenden zu unterhalten.

Nach knapp neun Stunden machten sie aus der Live-Übertragung eines der legendärsten Motorsport-Events eine Karaoke-Night – und gingen mit ihrer Gesangseinlage viral.

Toyota gewinnt zum sechsten Mal das 24-Stunden-Rennen

Toyota hat die dreijährige Siegesserie von Ferrari in Le Mans beendet und bei der 94. Ausgabe des prestigeträchtigen 24-Stunden-Rennens den Sieg errungen. Am Sonntag fuhren die Piloten Kamui Kobayashi (Japan), Mike Conway (Grossbritannien) und Nyck de Vries (Niederlande) in der Hypercar-Kategorie mit dem Toyota TR010 Hybrid #7 den insgesamt sechsten Erfolg der Japaner nach Hause.

Auch die Schweiz darf jubeln: Dritter wurde die #8 von Toyota Racing mit Sébastien Buemi (Schweiz), Brendon Hartley (Neuseeland) und Ryō Hirakawa (Japan) 20,417 Sekunden hinter dem siegreichen Schwesterauto.

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