Das Team McLaren siegt wieder in der Formel 1. Lando Norris gewinnt den Grand Prix von Ungarn und sorgt für den ersten Saisonsieg des Teams.

Im letzten Formel-1-Rennen vor der vier Wochen dauernden Sommerpause siegte Norris vor dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull und dem in der WM-Wertung weiterhin klar führenden jungen Italiener Kimi Antonelli im Mercedes.

Wie in den letzten zwei Jahren hätten die Fahrer des Teams McLaren wohl einen Doppelerfolg errungen, hätte Oscar Piastri nicht wegen des streikenden Getriebes vorzeitig kapitulieren müssen. Der Australier hatte bis zu seinem Ausfall nach vier Fünfteln des Pensums auf Platz 2 gelegen.

Der aus der Pole-Position losgefahrene Norris musste zu Beginn dem von Startplatz 3 vorgepreschten Piastri die Führung überlassen, vermochte den Spiess aber bald wieder umzudrehen. Der Weltmeister kontrollierte das Geschehen auf dem Hungaroring in der Folge ohne grössere Probleme. Der erste Sieg in der laufenden Meisterschaft war sein insgesamt zwölfter.

Eine Premiere schaffte Nico Hülkenberg. Der Deutsche sicherte sich dank Platz 9 die ersten zwei WM-Punkte in der laufenden Saison, in der das einstige Team Sauber zum ersten Mal unter dem Namen Audi firmiert. Hülkenbergs brasilianischer Teamkollege Gabriel Bortoleto, der zuletzt zweimal mit Rang 8 überzeugt hatte, folgte auf Platz 11.