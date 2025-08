Margarida Corceiro zieht die Blicke im Formel-1-Zirkus auf sich. imago

Formel-1-Star Lando Norris fährt um den WM-Titel – und an seiner Seite sorgt Schauspielerin Margarida Corceiro für Aufsehen. Wer ist die Frau, die ihn zu neuen Höhen treibt?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit Margarida Corceiro und Lando Norris wieder ein Paar sind, läuft es für den McLaren-Piloten rund – zuletzt feierte er einen wichtigen Sieg in Ungarn und mischt wieder im WM-Kampf mit.

Corceiro ist Schauspielerin, Model und eine der einflussreichsten Influencerinnen Portugals. Mit über 2 Millionen Followern begleitet sie Norris öffentlichkeitswirksam durchs Formel-1-Jahr.

Ihre Präsenz an der Strecke – zuletzt in der McLaren-Box – scheint Norris zusätzlich zu pushen. In einem engen WM-Duell gegen Teamkollege Piastri könnte sie zu seinem mentalen Trumpf werden. Mehr anzeigen

Sie sind das Glamour-Paar der Formel 1: Lando Norris, der aufstrebende McLaren-Star, und Margarida Corceiro, Portugals bekanntestes Model und Schauspielsternchen. Nach einem kurzen Liebes-Aus haben sich die beiden im Frühling 2025 wieder gefunden – seither läuft es nicht nur privat, sondern auch sportlich wieder rund.

In Ungarn jubelte Corceiro direkt aus der McLaren-Box mit. Gemeinsam mit den Eltern des Briten feuerte sie ihren Freund an. Norris dankte es mit einem packenden Sieg im Reifenpoker: Eine mutige Ein-Stopp-Strategie brachte ihm hauchdünn den Triumph vor Teamkollege Oscar Piastri.

Wer ist Margarida Corceiro?

Die 22-Jährige ist in ihrer Heimat Portugal längst ein Star. Ihren Durchbruch feierte sie 2019 in der Telenovela Prisioneira, später war sie in Erfolgsserien wie Morangos com Açúcar und internationalen Formaten wie Citas Barcelona zu sehen. Als Model arbeitet sie unter anderem für Intimissimi, Vogue Portugal und nachhaltige Labels wie Missus Swimwear.

Auf Instagram folgen ihr über 2 Millionen Menschen – Forbes Portugal kürte sie 2023 zur einflussreichsten Influencerin des Landes. Ihre Posts erreichen wöchentlich bis zu 20 Millionen Menschen. Corceiro war einst mit dem Fussballstar João Félix zusammen, 2023 gaben die beiden ihre Trennung bekannt.

Norris darf wieder vom Titel träumen

Nach einem schwierigen Saisonstart und mehreren Rückschlägen schien Lando Norris angeschlagen. Doch seit dem Liebes-Comeback mit Corceiro fährt der Brite wie entfesselt.

Emotionale Rückendeckung, mediale Aufmerksamkeit und eine gehörige Portion Glamour – Corceiro bringt genau das mit, was im Hochdruckkessel Formel 1 den Unterschied machen kann. In den letzten Wochen war sie bei mehreren Rennen vor Ort – stets auffällig, stets loyal.

Margarida Corceiro drückt Lando Norris auch vor Ort die Daumen. imago

Und siehe da: Mit seinem Sieg in Budapest liegt Norris plötzlich nur noch neun Punkte hinter Piastri. Der Titelkampf ist wieder offen – und mit Margarida Corceiro hat Lando Norris einen grossen Glücksbringer an seiner Seite. Vielleicht ist genau sie der Joker, den Norris für den ganz grossen Triumph braucht.

