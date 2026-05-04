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GP von Miami Leclerc fällt nach Strafe auf Platz 8

SDA

4.5.2026 - 06:36

Für Charles Leclerc endet der GP von Miami durch eine nachträgliche Strafe enttäuschend
Für Charles Leclerc endet der GP von Miami durch eine nachträgliche Strafe enttäuschend
Keystone

Ferrari-Fahrer Charles Leclerc büsst beim GP von Miami nach einem Dreher kurz vor Rennende Positionen ein. Einige Stunden später fällt er im Klassement noch um zwei weitere Plätze auf Rang 8 zurück.

Keystone-SDA

04.05.2026, 06:36

04.05.2026, 07:21

Die Stewards belegten den Monegassen mit einer 20-Sekunden-Strafe, weil er mit seinem beschädigten Boliden die Strecke mehrmals verlassen und sich dadurch einen Vorteil verschafft hatte. Teamkollege Lewis Hamilton rückte dadurch auf Platz 6 vor.

Auch Max Verstappen wurde sanktioniert: Der Niederländer erhielt wegen des Überfahrens der weissen Linie bei der Boxenausfahrt eine Fünf-Sekunden-Strafe, behielt Platz 5 im Schlussklassement jedoch.

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