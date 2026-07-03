Lewis Hamilton befindet sich vor den heimischen Fans in England in Topform. Der Rekordweltmeister holt sich die Pole-Position für das Sprintrennen vom Samstag.

Lewis Hamilton gewinnt am Freitag in Silverstone sowohl das einzige Freie Training wie die Qualifikation für das Sprintrennen

Lewis Hamilton raste im Ferrari unter dem Jubel der britischen Fans in 1:28,376 Minuten zur Bestzeit. Hamilton, der zuvor schon das einzige Freie Training mit der Bestzeit geprägt hatte, verwies WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli im Mercedes (0,011 Sekunden zurück) auf Platz 2.

Dritter für den Kurz-Event über 100 Kilometer ohne verpflichtenden Reifenwechsel wurde Red-Bull-Pilot Max Verstappen (0,321 Sekunden zurück)

Die beiden Audi kamen im Q2 auf die Plätze 12 (Gabriel Bortoleto) und 13 (Nico Hülkenberg). Hülkenberg schaffte es vor einem Jahr in Silverstone erstmals in seiner Karriere als Dritter aufs Podest.