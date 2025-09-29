  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Hund Roscoe ist tot Lewis Hamilton trauert um treuen Wegbegleiter

Sven Ziegler

29.9.2025

Lewis Hamilton trauert um Hund Roscoe.
Lewis Hamilton trauert um Hund Roscoe.
Instagram

Formel-1-Star Lewis Hamilton trauert um seinen Hund Roscoe. Nach 4 Tagen im Koma ist der Hund am Sonntag verstorben

Sven Ziegler

29.09.2025, 13:41

29.09.2025, 13:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lewis Hamiltons Hund Roscoe ist gestorben.
  • Das Tier war zuvor ins künstliche Koma versetzt worden.
  • Der Formel-1-Star verabschiedete sich am Sonntag von seinem treuen Begleiter.
Mehr anzeigen

Lewis Hamilton hat einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Wie der Formel-1-Star auf Instagram mitteilt, ist sein Hund Roscoe am Sonntagabend gestorben.

Roscoe war seit Jahren fester Bestandteil im Leben des Briten, regelmässig an der Rennstrecke oder auf Reisen an seiner Seite. Bereits vier Tage zuvor war der Bulldogge an lebenserhaltende Geräte angeschlossen worden. Nun musste Hamilton die «schwerste Entscheidung meines Lebens» treffen, wie er schreibt.

«Nach vier Tagen an lebenserhaltenden Geräten, in denen er mit jeder Faser gekämpft hat, musste ich mich verabschieden», erklärte Hamilton. «Ich bin so dankbar und fühle mich geehrt, mein Leben mit einer so wunderschönen Seele geteilt zu haben – ein Engel und ein wahrer Freund. Roscoe in mein Leben zu bringen, war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Ich werde die Erinnerungen für immer in Ehren halten.»

«Eine der schmerzhaftesten Erfahrungen»

Für Hamilton sei es «eine der schmerzhaftesten Erfahrungen» gewesen, ein geliebtes Tier einschläfern zu lassen. Dennoch betonte er, dass es «eine der schönsten Seiten des Lebens» sei, so tief lieben zu dürfen – und geliebt zu werden.

Hamilton bedankte sich zudem bei den Fans für die Unterstützung in den vergangenen Jahren: «Es war etwas ganz Besonderes, das mitzuerleben und zu spüren.» Roscoe sei am Sonntagabend in seinen Armen gestorben.

Meistgelesen

Warum der Eigenmietwert noch Jahre bleiben wird
Tödliches Krim-Kongo-Fieber breitet sich in Europa aus
Migros kappt 80 Eigenmarken – darunter auch Kultprodukte
Die Schweiz schafft den Eigenmietwert ab und das hat Folgen für alle
Auto landet nach Kollision auf Bahngleis – Zugverkehr blockiert

Mehr Motorsport

Fünf Rennen vor Schluss. Marc Marquez zum siebten Mal MotoGP-Weltmeister

Fünf Rennen vor SchlussMarc Marquez zum siebten Mal MotoGP-Weltmeister

Schweizer Hymne ertönt für ihn. Max Verstappen gewinnt sein erstes Nordschleifen-Rennen

Schweizer Hymne ertönt für ihnMax Verstappen gewinnt sein erstes Nordschleifen-Rennen

Motorrad. Marc Marquez vor dem letzten Schritt

MotorradMarc Marquez vor dem letzten Schritt