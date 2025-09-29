Lewis Hamilton trauert um Hund Roscoe. Instagram

Formel-1-Star Lewis Hamilton trauert um seinen Hund Roscoe. Nach 4 Tagen im Koma ist der Hund am Sonntag verstorben

Lewis Hamiltons Hund Roscoe ist gestorben.

Das Tier war zuvor ins künstliche Koma versetzt worden.

Der Formel-1-Star verabschiedete sich am Sonntag von seinem treuen Begleiter.

Lewis Hamilton hat einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Wie der Formel-1-Star auf Instagram mitteilt, ist sein Hund Roscoe am Sonntagabend gestorben.

Roscoe war seit Jahren fester Bestandteil im Leben des Briten, regelmässig an der Rennstrecke oder auf Reisen an seiner Seite. Bereits vier Tage zuvor war der Bulldogge an lebenserhaltende Geräte angeschlossen worden. Nun musste Hamilton die «schwerste Entscheidung meines Lebens» treffen, wie er schreibt.

«Nach vier Tagen an lebenserhaltenden Geräten, in denen er mit jeder Faser gekämpft hat, musste ich mich verabschieden», erklärte Hamilton. «Ich bin so dankbar und fühle mich geehrt, mein Leben mit einer so wunderschönen Seele geteilt zu haben – ein Engel und ein wahrer Freund. Roscoe in mein Leben zu bringen, war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Ich werde die Erinnerungen für immer in Ehren halten.»

«Eine der schmerzhaftesten Erfahrungen»

Für Hamilton sei es «eine der schmerzhaftesten Erfahrungen» gewesen, ein geliebtes Tier einschläfern zu lassen. Dennoch betonte er, dass es «eine der schönsten Seiten des Lebens» sei, so tief lieben zu dürfen – und geliebt zu werden.

Hamilton bedankte sich zudem bei den Fans für die Unterstützung in den vergangenen Jahren: «Es war etwas ganz Besonderes, das mitzuerleben und zu spüren.» Roscoe sei am Sonntagabend in seinen Armen gestorben.