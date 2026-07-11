Der WM-Titelverteidiger Marc Marquez gewinnt den Sprint des GP Deutschland auf dem Sachsenring. Er profitiert unter anderem von einem Sturz des WM-Zweiten Marco Bezzecchi in der Qualifikation.

Der «König des Rings»: Marc Marquez dominierte den Sprint des GP von Deutschland

Ducati feierte in Deutschland einen Dreifachsieg. Hinter Marc Marquez klassierten sich dessen Bruder Alex sowie der Italiener Fabio Di Giannantonio.

Marc Marquez war aus der Pole-Position gestartet und kontrollierte das Rennen über die halbe GP-Distanz, in dem es kaum Überholmanöver gab. Der siebenfache MotoGP-Weltmeister strebt am Sonntag im Grand Prix seinen 13. Erfolg auf dem Sachsenring an, den zwölften in der Königsklasse.

Einen herben Rückschlag erlitt Marco Bezzecchi. Der lange Zeit in der WM-Wertung führende Aprilia-Pilot stürzte in der Qualifikation schwer und zog sich einen Bruch des Schlüsselbeins zu. Der Italiener wird seinen vierten Nuller in Serie einfahren.