Fünf Rennen vor Schluss Marc Marquez zum siebten Mal MotoGP-Weltmeister

SDA

28.9.2025 - 07:57

Der Champion Marc Marquez winkt ins Publikum.
Der Champion Marc Marquez winkt ins Publikum.
Keystone

Marc Marquez ist zum siebten Mal Weltmeister in der MotoGP und zum neunten Mal insgesamt. Es ist wohl sein wertvollster Titel.

Keystone-SDA

28.09.2025, 07:57

28.09.2025, 08:44

Der 32-jährige Ducati-Pilot aus Spanien fährt beim Grand Prix von Japan in Motegi auf Platz 2 und kann bereits fünf Rennen vor Schluss nicht mehr eingeholt werden.

Letzter verbliebener Konkurrent war sein jüngerer Bruder und Markenkollege Alex Marquez. Mit seinem siebten Titel in der Königsklasse, dem ersten auf Ducati, zieht Marc Marquez mit der Legende Valentino Rossi gleich.

Die ersten sechs WM-Titel hatte Marquez auf Honda geholt, kämpfte aber seit 2020 mit den Verletzungsfolgen mehrerer Stürze. Vor einem Jahr wechselte er ins Kundenteam von Ducati und stieg nach einer starken Saison mit dem 3. Rang in der WM-Wertung ins Werksteam der italienischen Traditionsmarke auf. Nun kehrte er mit bereits elf Siegen endgültig zur alten Form zurück. Seinen Teamkollegen Francesco Bagnaia, den Weltmeister von 2022 und 2023, dominierte er dabei nach Belieben. Am Sonntag nun überliess er Bagnaia den Sieg und griff nicht mit letzter Konsequenz an.

