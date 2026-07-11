Marco Bezzecchi zieht sich bei einem schweren Sturz während des Qualifying für den Grand Prix von Deutschland einen Schlüsselbeinbruch zu und muss operiert werden.

Wie sein Team Aprilia mitteilte, habe eine Röntgenaufnahme eine vollständige und verschobene Fraktur des linken Schlüsselbeins ergeben.Der Italiener, der im bisherigen Jahr vier Grand Prix gewann, kehrt für die Operation nach Italien zurück und verpasst den Rest des Rennwochenendes in Deutschland.