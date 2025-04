Wenn aus Teamkollegen grosse Konkurrenten werden: Lando Norris (links) und Oscar Piastri. Keystone

Lando Norris und Oscar Piastri pflegen ein kollegiales Verhältnis. McLaren-CEO Zak Brown glaubt aber, dass sich die beiden Teamkollegen im Kampf um den WM-Titel in der Formel 1 zerstreiten könnten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die McLaren-Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri werden zu grossen Konkurrenten um den WM-Titel.

«Wir wissen, dass es früher oder später zu einer haarigen Situation kommen wird», ist sich McLaren-CEO Zak Brown sicher.

Brown hofft sogar, dass es zwischen Piastri und Norris schon sehr bald krachen wird. «Dann könnten wir das gleich mal hinter uns bringen.» Mehr anzeigen

Wie vor der Saison erwartet mischen die McLaren-Fahrer in diesem Jahr die Formel 1 so richtig auf. Oscar Piastri führt die WM mit zehn Punkten Vorsprung vor seinem Teamkollegen Lando Norris an. Knapp dahinter folgt Titelverteidiger Max Verstappen.

Der Erfolg bei McLaren basiert dabei aber nicht unbedingt auf der Zusammenarbeit der Piloten. «Es sollte keiner erwarten, dass wir gemeinsam in den Urlaub fahren. Wir verstehen uns gut, lachen viel. Beste Freunde sind wir trotzdem nicht», stellte Piastri kürzlich klar.

Freundschaften gebe es auf der Strecke keine, auch nicht unter Teamkollegen. Am Ende des Tages seien die Fahrer Einzelkämpfer. «Ich werde also nicht zu Norris gehen und sagen: ‹Guck mal hier – wenn du das machst, bist du noch mal 0,1 Sekunden schneller›», so Piastri.

McLaren-CEO geht von Streit aus – und wäre erleichtert

Dessen ist sich auch McLaren-CEO Zak Brown bewusst. Er geht sogar stark davon aus, dass es in seinem Rennstall zu Reibereien kommen wird. «Wir haben zwei Rennfahrer, die um die Spitze mitgeigen, und in gewisser Weise spielt es gar keine Rolle, dass sie für das gleiche Team fahren», wird Brown in der «Krone»-Zeitung zitiert. «Sie werden auch bei den kommenden Rennen auf Augenhöhe fahren, und natürlich wissen wir, dass es früher oder später zu einer haarigen Situation kommen wird.»

McLaren-CEO Zak Brown herzt Oscar Piastri nach dessen Sieg in Saudi-Arabien. Keystone

Der US-Amerikaner scheint sogar zu hoffen, dass es zwischen Piastri und Norris schon sehr bald krachen wird. «Dann könnten wir das gleich mal hinter uns bringen», so Brown. Es sei «unvermeidlich», dass es zum Streit kommen wird. «Aber Lando und Oscar sind keine Hitzköpfe. Also zerbreche ich mir den Kopf nicht. Gleichzeitig gebe ich zu – ich werde in gewisser Weise erleichtert sein, wenn es denn mal endlich passiert.»

