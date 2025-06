Norris siegt vor Piastri – Doppelte Punkte fürs Team Sauber - Gallery Gabriel Bortoleto vom Team Sauber gewann dank Rang 8 seine ersten WM-Punkte in der Formel 1 Bild: Keystone Nico Hülkenberg beendet das Rennen in Spielberg auf Platz 9 Bild: Keystone Müde, aber glücklich: Sieger Land Norris Bild: Keystone Strammstehen auf dem Podium (v.l.): Oscar Piastri, Lando Norris, Charles Leclerc Bild: Keystone Der Anfang der Machtdemonstration von Lando Norris und Oscar Piastri in den McLaren Bild: Keystone Weltmeister Max Verstappen schied nach einer unverschuldeten Kollision mit dem jungen Italiener Andrea Kimi Antonelli aus Bild: Keystone Norris siegt vor Piastri – Doppelte Punkte fürs Team Sauber - Gallery Gabriel Bortoleto vom Team Sauber gewann dank Rang 8 seine ersten WM-Punkte in der Formel 1 Bild: Keystone Nico Hülkenberg beendet das Rennen in Spielberg auf Platz 9 Bild: Keystone Müde, aber glücklich: Sieger Land Norris Bild: Keystone Strammstehen auf dem Podium (v.l.): Oscar Piastri, Lando Norris, Charles Leclerc Bild: Keystone Der Anfang der Machtdemonstration von Lando Norris und Oscar Piastri in den McLaren Bild: Keystone Weltmeister Max Verstappen schied nach einer unverschuldeten Kollision mit dem jungen Italiener Andrea Kimi Antonelli aus Bild: Keystone

Das Duo des Teams McLaren dominiert den Grand Prix von Österreich deutlich. Lando Norris gewinnt vor Oscar Piastri. Auch das Team Sauber punktet doppelt.

Keystone-SDA SDA

Bei grosser Hitze war gegen die beiden Fahrer in den orangenen Autos kein Kraut gewachsen. Die Überlegenheit zeichnete sich nach der ersten Runde ab, in der sich Piastri auf Kosten von Charles Leclerc im Ferrari auf Platz 2 vorarbeitete. Der Monegasse auf Platz 3 erreichte das Ziel mit knapp 20 Sekunden Rückstand auf Norris.

Einen erfolgreichen Abstecher in die Steiermark hat auch das Team Sauber hinter sich. Gabriel Bortoleto und der Deutsche Nico Hülkenberg sicherten der Zürcher Equipe dank den Rängen 8 und 9 sechs weitere WM-Punkte. Der Neuling aus Brasilien lieferte sein erstes zählbares Ergebnis in der Formel 1 ab.

Für den Rennstall Sauber war es der erste doppelte Punktgewinn seit dem vorletzten Oktober. Damals hatten der Finne Valtteri Bottas und der Chinese Zhou Guanyu im Grand Prix von Katar ebenfalls die Plätze 8 beziehungsweise 9 belegt.

Verstappen wird früh abgeschossen

Der aus der Pole-Position losgefahrene Norris und Piastri vergrösserten ihren Vorsprung auf die folgenden Konkurrenten stetig und blieben bis am Ende unbehelligt. Das Duo seinerseits schenkte sich zwei Wochen nach dem von Norris im Grand Prix von Kanada verursachten Zusammenstoss bis zum ersten Boxenstopp erneut nichts – und eine heikle Situation gabs auch diesmal. Nach einem Drittel der Distanz vermochte Piastri eine Berührung der beiden Autos lediglich dank einem brüsken Bremsmanöver gerade noch zu verhindern.

Auch in der WM-Wertung zeichnet sich immer mehr ein Zweikampf der beiden Fahrer in den McLaren ab. Max Verstappen, der im Heimrennen seines Arbeitgebers nur wenige hundert Meter weit kam, weist bereits 61 Punkte Rückstand auf den weiterhin führenden Oscar Piastri aus. Norris verkürzte den Abstand zum Australier um 7 auf 15 Punkte.

Der Weltmeister im Red Bull schied nach einer unverschuldeten Kollision mit dem in einer Kurve zu ungestüm zu Werke gehenden Italiener Andrea Kimi Antonelli im Mercedes aus. Die Bergung der beiden demolierten Autos machte die Neutralisation des Rennens durch den Safety-Car nötig. Hektisch waren auch die Minuten vor dem Beginn des Rennens verlaufen. Der Spanier Carlos Sainz blieb in der Startaufstellung vor der Aufwärmrunde wegen eines Getriebe-Problems am Williams stehen, so dass das Prozedere eine Viertelstunde später wiederholt werden musste.

Das könnte dich auch interessieren

Mitten im faszinierenden Rennzirkus – aber doch nicht nah am echten Sport Der Hype um die Formel 1 wächst. Nun bekommt sie ihren Hollywoodfilm. Mit seiner spektakulären Inszenierung vermag «F1» zu beeindrucken. Fans des Rennsports sollten jedoch kein authentisches Abbild erwarten. 26.06.2025