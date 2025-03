Oscar Piastri hält in Schanghai seinen McLaren-Teamkollegen Lando Norris in Schach und gewinnt den Grand Prix von China. Keystone

McLaren feiert im zweiten Saisonrennen der Formel 1 einen Doppelsieg. Der aus der Pole-Position gestartete Oscar Piastri siegt im Grand Prix von China vor seinem Teamkollegen Lando Norris, der WM-Leader bleibt.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Oscar Piastri gewinnt den GP von China vor Teamkollege Lando Norris.

Max Verstappen fährt vor den Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton auf Platz 4.

Die Fahrer des Teams Sauber bleiben ohne Punkte. Gabriel Bortoleto wurde Siebzehnter, Nico Hülkenberg Achtzehnter. Mehr anzeigen

Das Podest komplettierte George Russell im Mercedes. Weltmeister Max Verstappen im Red Bull klassierte sich vor den beiden Ferrari von Charles Leclerc und Lewis Hamilton im 4. Platz.

Nach dem Sieg von Lando Norris beim Saisonstart vor einer Woche in Australien bleibt McLaren damit das Mass der Dinge. Der Doppelsieg war für den britischen Traditionsrennstall der 50. in der Formel 1.

Piastri hatte den Grundstein zu seinem dritten GP-Sieg bereits am Samstag mit der Eroberung seiner ersten Pole-Position gelegt. Der 23-jährige Australier zeigte sich auch im Rennen souverän, behauptete am Start gegen Russell seine Spitzenposition und blieb in den 56 Runden ungefährdet.

Die Fahrer des Teams Sauber reihten sich mit einer Runde Rückstand weit hinten ein. Gabriel Bortoleto wurde Siebzehnter, Nico Hülkenberg Achtzehnter und damit Vorletzter.

Der junge Brasilianer und der erfahrene Deutsche minderten ihre Chancen auf ein zählbares Ergebnis bereits unmittelbar nach dem Start. Während der von Startplatz 12 losgefahrene Hülkenberg, der beim verregneten Saisonstart in Melbourne noch mit dem 7. Platz überraschte, in der ersten Runde sieben Positionen einbüsste, geriet Bortoleto in der ersten Kurve von der Strecke und fiel nach einem frühen Boxenstopp ans Ende des Feldes zurück.