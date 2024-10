Um dieses Überholmanöver von Lando Norris (rechts) abseits der Streckenbeschränkung gehts beim Rekurs. Keystone

Vor dem Grand-Prix-Wochenende in Mexiko muss sich die Formel 1 noch mit einem Rekurs befassen. McLaren und Lando Norris fechten die Fünfsekundenstrafe aus dem letzten GP in Austin an.

SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Beim GP in Austin zog Lando Norris am vergangenen Wochenende an Max Verstappen vorbei.

Das Überholmanöver wurde mit einer Fünfsekundenstrafe geahndet. Dadurch verlor Norris seinen 3. Platz.

Wegen dieser Strafe im Finish des Rennens vom letzten Wochenende verlor Lando Norris den 3. Platz im Rennen an Weltmeister Max Verstappen. Verstappen und Norris belegen im WM-Klassement die Plätze 1 und 2 – jeder Punkt ist wichtig.

In einer Anhörung mit den Rennkommissaren muss McLaren am Freitag neue Beweise vorlegen, damit die Strafe noch einmal geprüft wird.

SDA