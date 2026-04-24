Mit Allan McNish erhält der Formel-1-Rennstall Audi – hier mit Nico Hülkenberg im Auto – einen neuen Renndirektor. Bild: Keystone

Nach dem überraschenden Abschied von Jonathan Wheatley als Teamchef des Formel-1-Rennstalls Audi wird Allan McNish Renndirektor. Das bestätigte der deutsche Automobilbauer mit Team-Basis in Hinwil.

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Der 56 Jahre alte Schotte war bis zuletzt Chef des Nachwuchsprogramms des deutschen Werksteams. McNish tritt seine neue Position ab dem Grand Prix von Miami in der kommenden Woche an.

«Zu seinem Aufgabenbereich gehören sportliche Themen, die Abstimmung im Engineering, das Fahrermanagement, die Rennstrategie und die Abläufe in der Garage sowie mediale und partnerbezogene Aktivitäten an der Strecke», teilte Audi mit. McNish berichtet direkt an Teamchef und Projektleiter Mattia Binotto.

Nur wenige Tage vor dem dritten Saisonrennen in Japan hatte Audi überraschend den Abschied von Wheatley «aus persönlichen Gründen» verkündet. Der Brite hatte bei dem deutschen Werksteam eine Doppelspitze mit Binotto gebildet und war nur ein Jahr im Amt. Daraufhin übernahm Binotto Wheatleys Aufgaben, zugleich kündigte er eine Neuorganisation der Teamführung an.