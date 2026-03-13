  1. Privatkunden
Formel 1 Mercedes dominiert weiter ++ Startplatz acht für Verstappen

SDA

13.3.2026 - 09:44

Hat den Durchblick: George Russell, der das Sprintrennen in Schanghai vom besten Startplatz in Angriff nehmen wird
Hat den Durchblick: George Russell, der das Sprintrennen in Schanghai vom besten Startplatz in Angriff nehmen wird
Keystone

Nach seinem Sieg beim Saisonstart in Australien gibt George Russell in der Formel 1 weiter den Ton an. Der Brite im Mercedes startet zum Sprintrennen im Rahmen des GP von China aus der Pole-Position.

Keystone-SDA

13.03.2026, 09:44

13.03.2026, 10:12

Neben Russell in der Frontreihe wird am frühen Samstagmorgen 4.00 Uhr Schweizer Zeit sein Teamkollege Kimi Antonelli stehen. Hinter dem Mercedes-Duo folgt die Konkurrenz auch in Schanghai mit deutlichem Rückstand. Russell war im entscheidenden Teil des Qualifyings für den Sprint knapp drei Zehntel schneller als Antonelli.

Weltmeister Lando Norris im McLaren büsste als Dritter bereits 0,641 Sekunden auf Russells Bestzeit ein. Neben dem Engländer komplettiert Lewis Hamilton im Ferrari auf Platz 4 die zweite Startreihe. Der Rekordweltmeister hatte vor einem Jahr gleichenorts überraschend das erste Sprintrennen der Saison 2025 gewonnen.

Der viermalige Weltmeister Max Verstappen musste sich im Red Bull hinter Oscar Piastri (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari) und Pierre Gasly (Alpine) mit Startplatz 8 begnügen.

Russell sicherte sich zum ersten Mal für einen Formel-1-Sprint den besten Startplatz. Bei seinem einzigen Sieg im Kurzformat, das 2021 eingeführt wurde und über rund ein Drittel der Grand-Prix-Distanz führt, fuhr er im November 2022 in Brasilien von Startplatz 3 los.

