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Vettels Rekord geknackt Mercedes-Teenager Kimi Antonelli schreibt Formel-1-Geschichte

SDA

14.3.2026 - 09:35

Ist mit 19 Jahren neu der jüngste Fahrer, der ein Grand Prix in der Formel 1 von Startplatz 1 in Angriff nimmt: Kimi Antonelli.
Ist mit 19 Jahren neu der jüngste Fahrer, der ein Grand Prix in der Formel 1 von Startplatz 1 in Angriff nimmt: Kimi Antonelli.
Keystone

Kimi Antonelli sichert sich in Schanghai die Pole-Position. Der 19-jährige Italiener im Mercedes wird damit der jüngste Fahrer in der Formel 1, der von Startplatz 1 zu einem Grand Prix startet.

Keystone-SDA

14.03.2026, 09:35

14.03.2026, 10:27

Antonelli war auf seiner besten Runde in der entscheidenden Phase des im Qualifyings für den Grand Prix von China etwas mehr als zwei Zehntel schneller als Teamkollege und WM-Leader George Russell. Dieser bekundete gut vier Stunden nach seinem Sieg im Sprint bei der Zeitenjagd technische Probleme an seinem Mercedes und musste am Ende froh sein, überhaupt noch einmal eine schnelle Runde fahren zu können.

Damit stehen die Fahrer von Mercedes wie beim Doppelerfolg zum Saisonauftakt vor Wochenfrist in Australien mit beiden Autos in der Frontreihe – allerdings in umgekehrter Reihenfolge. In der zweiten Startreihe werden die beiden Ferrari von Lewis Hamilton und Charles Leclerc Aufstellung nehmen, gefolgt von Weltmeister Lando Norris und Oscar Piastri in den McLaren.

Max Verstappen im Red Bull hielt zwar seinen Teamkollegen Isack Hadjar (9.) in Schach, der vierfache Champion musste sich allerdings noch hinter Pierre Gasly (Alpine) mit Startplatz 8 begnügen.

Kimi Antonelli schaffte mit seiner Fahrt auf die Pole-Position Historisches. Der am 25. August 20 Jahre alt werdende Italiener ist neu der jüngste Pole-Setter der 76-jährigen Geschichte der Formel-1-WM. Er löste Sebastian Vettel ab, der 2008 in Monza im Alter von 21 Jahren und 73 Tagen am Start ganz vorne gestanden hatte.

Vor knapp einem Jahr war Antonelli schon einmal von Startplatz 1 losgefahren, allerdings «nur» im Sprintrennen in Miami.

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