  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Antonelli auf Wolke 7 Mercedes-Boss Wolff: «Unser Job ist es, Kimi vom Rummel abzuschotten»

SDA

29.3.2026 - 14:00

Mercedes und Kimi Antonelli auf Wolke 7 - Gallery
Mercedes und Kimi Antonelli auf Wolke 7 - Gallery. Andrea Kimi Antonelli - mit 19, wenn die meisten erst das Autofahren lernen, zumindest temporär in der Formel 1 schon die Nummer 1

Andrea Kimi Antonelli - mit 19, wenn die meisten erst das Autofahren lernen, zumindest temporär in der Formel 1 schon die Nummer 1

Bild: Keystone

Mercedes und Kimi Antonelli auf Wolke 7 - Gallery. Kimi Antonelli wird als Leader in der WM-Wertung von allen gehyped

Kimi Antonelli wird als Leader in der WM-Wertung von allen gehyped

Bild: Keystone

Mercedes und Kimi Antonelli auf Wolke 7 - Gallery. Mercedes und Teamchef Toto Wolff haben die neuen Regeln in der Formel 1 besser umgesetzt als die Konkurrenz

Mercedes und Teamchef Toto Wolff haben die neuen Regeln in der Formel 1 besser umgesetzt als die Konkurrenz

Bild: Keystone

Mercedes und Kimi Antonelli auf Wolke 7 - Gallery
Mercedes und Kimi Antonelli auf Wolke 7 - Gallery. Andrea Kimi Antonelli - mit 19, wenn die meisten erst das Autofahren lernen, zumindest temporär in der Formel 1 schon die Nummer 1

Andrea Kimi Antonelli - mit 19, wenn die meisten erst das Autofahren lernen, zumindest temporär in der Formel 1 schon die Nummer 1

Bild: Keystone

Mercedes und Kimi Antonelli auf Wolke 7 - Gallery. Kimi Antonelli wird als Leader in der WM-Wertung von allen gehyped

Kimi Antonelli wird als Leader in der WM-Wertung von allen gehyped

Bild: Keystone

Mercedes und Kimi Antonelli auf Wolke 7 - Gallery. Mercedes und Teamchef Toto Wolff haben die neuen Regeln in der Formel 1 besser umgesetzt als die Konkurrenz

Mercedes und Teamchef Toto Wolff haben die neuen Regeln in der Formel 1 besser umgesetzt als die Konkurrenz

Bild: Keystone

Die Formel 1 begeistert auch mit den neuen Regeln. Beim Grossen Preis von Japan feiert der 19-jährige Kimi Antonelli den zweiten Sieg in Folge und führt als erster Teenager die WM-Wertung an.

Keystone-SDA

29.03.2026, 14:00

«Ich hatte etwas Glück mit dem Safety Car», meinte Kimi Antonelli auf der Ehrenrunde über den Boxenfunk. Aber: Der junge Italiener wäre in Suzuka auch ohne dieses Rennglück wohl kaum zu schlagen gewesen. In der zweiten Rennhälfte fuhr Antonelli der Konkurrenz auf und davon. 13,7 Sekunden betrug am Ende sein Vorsprung auf den Australier Oscar Piastri (McLaren). Der Monegasse Charles Leclerc (Ferrari), der kurz vor Schluss den Briten George Russell im zweiten Mercedes noch vom Podest drängte, büsste 15,2 Sekunden auf Antonelli ein.

Antonelli gewann damit als erster Italiener seit Alberto Ascari (Ferrari) vor 73 Jahren zwei Rennen hintereinander. Ascari wurde 1953 daraufhin auch Weltmeister.

Teamkollege Russell flucht am Funk. Teenager Antonelli gewinnt in Suzuka und schreibt Formel-1-Geschichte

Teamkollege Russell flucht am FunkTeenager Antonelli gewinnt in Suzuka und schreibt Formel-1-Geschichte

Die Schlüsselszene

Die Schlüsselszenen im Rennen ereigneten sich in Runde 22. Nachdem 18 von 22 Piloten den Reifenwechsel bereits hinter sich hatten, verunfallte Oliver Bearman (Haas) schwer. Bearman, vor dem Rennen in Suzuka sensationeller Fünfter in der Fahrerwertung, kam im Duell mit dem Argentinier Franco Colapinto (Alpine) von der Strecke ab und knallte in die Streckenbeschränkung. Bearman kam ohne Knochenbruch, aber mit einer Knieprellung davon.

Antonelli, Lewis Hamilton und Max Verstappen sowie Nico Hülkenberg (Audi) verloren so bei ihrem Boxenstopp (während der Safety-Car-Phase) mindestens zwölf Sekunden weniger als zuvor die Konkurrenz. Es gab mehr Verlierer als Sieger.

«Zu früh, um schon an die WM zu denken»

George Russell im zweiten Mercedes zählte zu den Verlierern. Vor Bearmans Unfall befand er sich in der perfekten Ausgangslage. Russell wechselte die Reifen auf eigenen Wunsch früher als geplant und unmittelbar vor Bearmans Unfall. Anstatt eines möglichen zweiten Saisonsiegs resultierte für Russell so nur Platz 5. Er verlor die Führung im WM-Klassement an seinen neun Jahre jüngeren Teamkollegen, der nach zwei Siegen in zwei Wochen von allen Seiten gehyped wird. «Eine Runde verändert alles», haderte Russell, «alles wäre anders herausgekommen.»

Und Antonelli? Der bleibt cool und geniesst den Augenblick. Obwohl der Tag für ihn katastrophal begonnen hatte. Die Pole-Position warf er mit einem miserablen Start weg, in dem er sich verkuppelte und von Platz 1 auf 6 zurückfiel. Aber als er nach Bearmans Unfall wieder vorne lag, fuhr er der Konkurrenz davon. «Mein Start war furchtbar, eine Katastrophe! Aber die 'Pace' des Wagens war in der zweiten Rennhälfte überragend», so Antonelli. Trotz zwei Siegen aus drei Rennen sei es, so Antonelli, «noch viel zu früh, um schon an die Weltmeisterschaft zu denken».

Statistik spricht für Mercedes

Ist es das? Die Statistik sagt etwas anderes: Wenn Mercedes die ersten drei Rennen einer Saison gewinnt, dann holt Mercedes auch den Titel. So war es bislang immer. Toto Wolff, der Teamchef von Mercedes, will seinen Schützling Antonelli, den er mit 10 unter Vertrag genommen hat, vor Trubel bewahren. «Es ist klar, dass gerade für die italienischen Medien der WM-Titel für Antonelli zum Thema wird. Unser Job ist es, Kimi von diesem Rummel, so gut es geht, abzuschotten.»

Die Formel 1 geht nun in eine fünfwöchige, ungeplante Pause – weil die Grands Prix von Bahrain und Saudi-Arabien wegen des Iran-Kriegs nicht stattfinden. Nach einem rennfreien April geht es Anfang Mai in Miami weiter. Dabei hoffen die meisten Rennställe, den Rückstand auf Mercedes weiter zu verringern.

Schon in Suzuka war offensichtlich, dass McLaren und Ferrari aufgeholt haben. Insbesondere McLaren meldete sich stark zurück. «Wenn es uns gelingt zu starten, dann sind wir gar nicht so schlecht», stellte Piastri (2.) fest. «Es wäre interessant gewesen zu sehen, wie es ohne den Unfall von Bearman weitergegangen wäre.» Piastri hatte vor den Reifenwechseln geführt und sich sogar von Verfolger Russell absetzen können.

Zudem machte der GP von Japan klar, dass die Neuerungen in der Formel 1 einschlagen. In Suzuka, wo es in der Vergangenheit kaum Überholmanöver gab, wurde ein ums andere Mal überholt. «Wenn jetzt noch einer sagt, dass die Neuerungen nicht funktionieren, dann muss er sich eine neue Sportart suchen», so Toto Wolff.

Meistgelesen

Brüder betrügen Ikea und bezahlen teuer dafür
Behörden: Wal wirkt «deutlich geschwächten» – «niemand wurde von Rettung ausgeschlossen»
Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
Das steckt hinter dem ominösen, «sehr grossen Geschenk», das der Iran Trump gemacht hat
Schweizer Botschafter bringt Mullahs gegen sich auf

Videos aus dem Ressort

Bichsel lässt Dallas gegen Pittsburgh jubeln

Bichsel lässt Dallas gegen Pittsburgh jubeln

29.03.2026

Suter trifft in Unterzahl für St. Louis

Suter trifft in Unterzahl für St. Louis

29.03.2026

Timo Meier markiert gegen Carolina seinen 22. Saisontreffer

Timo Meier markiert gegen Carolina seinen 22. Saisontreffer

29.03.2026

Bichsel lässt Dallas gegen Pittsburgh jubeln

Bichsel lässt Dallas gegen Pittsburgh jubeln

Suter trifft in Unterzahl für St. Louis

Suter trifft in Unterzahl für St. Louis

Timo Meier markiert gegen Carolina seinen 22. Saisontreffer

Timo Meier markiert gegen Carolina seinen 22. Saisontreffer

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

MotoGP. Jorge Martin gewinnt seinen 17. Sprint – Marquez stürzt

MotoGPJorge Martin gewinnt seinen 17. Sprint – Marquez stürzt

Rücktritt aus der Formel 1?. Max Verstappens Vater warnt: «Er könnte bald die Motivation verlieren»

Rücktritt aus der Formel 1?Max Verstappens Vater warnt: «Er könnte bald die Motivation verlieren»

«Sah schlimmer aus, als es war». IndyCar-Star kracht durch Barriere – und bleibt unverletzt

«Sah schlimmer aus, als es war»IndyCar-Star kracht durch Barriere – und bleibt unverletzt