Töff-Weltmeister übersteht Horror-Sturz ohne schlimme Verletzungen

Der WM-Leader Francesco Bagnaia stürzt beim GP von Katalonien schwer und wird anschliessend auch noch überfahren. Wie durch ein Wunder kommt er mit Prellungen davon.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim GP von Katalonien erlebt der MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia einen schweren Unfall, bei dem er in der ersten Runde von seiner Maschine geworfen und von einem nachfolgenden Fahrer überfahren wird.

Trotz des Unfalls behält Bagnaia eine führende Position in der WM-Wertung bei und könnte möglicherweise beim nächsten Grand Prix in San Marino wieder antreten.

Bagnaias Teamkollege, Enea Bastianini, war ebenfalls in einen Unfall verwickelt, bei dem er eine Knöchelfraktur und einen Mittelhandknochenbruch erlitt Mehr anzeigen

Man kann fast nicht hinschauen: Schon in der ersten Runde des GP von Katalonien hebelt es den amtierenden MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia in der zweiten Kurve aus. Der Ducati-Pilot fliegt in Führung liegend von seiner Maschine und wird anschliessend auch noch vom nachfolgenden Fahrer, Brad Binder, im Kniebereich überfahren.

Bagnaia, der von der Pole Position gestartet war, wurde umgehend zur Untersuchung ins medizinische Zentrum des Grand Prixs und später in ein Spital gebracht. Die Untersuchungen ergaben, dass Bagnaia mehrere Prellungen erlitten hat, Brüche wurden keine festgestellt. Die Schutzengel waren auf Bagnaias Seite.

Nach dem Unfall meldete sich der Italiener aus dem Spital über die sozialen Medien. Er postete ein Foto von sich und schrieb: «Heute kann ich nur Danke sagen». Trotz des Vorfalls liegt Bagnaia in der WM-Wertung noch immer 50 Punkte vor Jorge Martin. Gut möglich, dass er schon beim nächsten Grand Prix in San Marino wieder auf dem Motorrad sitzen wird.

Weniger Glück hatte an diesem Tag Bagnaias Teamkollege Enea Bastianini. Er war ebenfalls in einen Sturz verwickelt und erlitt dabei eine Fraktur im Knöchel sowie einen Bruch des Mittelhandknochens. Wie Bagnaia wird auch Bastianini zu weiteren Untersuchungen und zur Erholung nach Italien zurückfliegen.