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Für ein Rennen gesperrt MotoGP-Star Marco Bezzecchi verpasst Helfer nach Sturz eine Ohrfeige

Andreas Lunghi

21.6.2026

Marco Bezzecchi wurde nach einer Ohrfeige an einem Streckenposten gesperrt.
Marco Bezzecchi wurde nach einer Ohrfeige an einem Streckenposten gesperrt.
EPA

Im Rahmen des GP von Tschechien verpasst der Italiener Marco Bezzecchi beim Sprintrennen vom Samstag einem Streckenposten eine Ohrfeige. Dafür wurde er nun für das Rennen am Sonntag gesperrt.

Andreas Lunghi

21.06.2026, 10:00

21.06.2026, 10:40

WM-Leader Bezzecchi rutscht im Sprintrennen vom Samstag in der achten Runde ins Kiesbett. Als sich die Streckenposten wie üblich zu seinem Töff begeben, um diesen hinter die Abschrankungen zu befördern, rennt der 27-Jährige in deren Richtung und schlägt einem der Helfer ins Gesicht.

Wie Onboard-Aufnahmen zeigen, hebt ein Helfer die Aprilia-Maschine am Gasgriff hoch und lässt so den Motor hochdrehen, was zu einem Schaden hätte führen können. Bezzecchi stürmt heran, stösst den Streckenposten weg, schaltet den Töff ab und schlägt den Mann. 

Die Tätlichkeit hat für den Italiener Konsequenzen. Wie die Rennleitung in einer Mitteilung bekannt gab, wird der 27-Jährige für das Rennen am Sonntag gesperrt. Ein Protest des Aprilia-Teams wurde am Samstagabend von der Rennleitung abgelehnt. Das Team hat die Strafe mittlerweile akzeptiert.

Am Sonntagvormittag entschuldigte sich der Italiener mit einem Post in den sozialen Medien für sein Verhalten: «Ich möchte mich bei der ganzen MotoGP-Community für mein Verhalten gegenüber dem Helfer entschuldigen. Es tut mir leid, denn ich weiss, wie viel die Helfer investieren, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Ein solches Verhalten sollte nicht auftreten und ist nicht zu rechtfertigen. Ich entschuldige mich bei allen, Aprilia Racing und meinen Fans. »

Mit der Sperre droht Bezzecchi, die WM-Führung zu verlieren. Teamkollege Jorge Martin hat vor dem Rennen am Sonntag einen Rückstand von 15 Punkten. 

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