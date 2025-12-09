  1. Privatkunden
«Es war eine wunderbare Zeit» Motorsport-Berater Helmut Marko verlässt Red Bull

SDA

9.12.2025 - 16:14

Helmut Marko (links) verlässt Red Bull.
Helmut Marko (links) verlässt Red Bull.
Keystone

Der Abschied von Max Verstappens langjährigem Förderer Helmut Marko vom Formel-1-Team Red Bull ist Tatsache.

Keystone-SDA

09.12.2025, 16:14

09.12.2025, 16:22

Helmut Marko und das Team verkünden den Rückzug des Motorsport-Beraters zwei Tage nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi. «Das knappe Verpassen der Weltmeisterschaft in dieser Saison hat mich sehr bewegt und mir klargemacht, dass für mich persönlich nun der richtige Moment gekommen ist, dieses sehr lange, intensive und erfolgreiche Kapitel zu beenden», liess sich der 82-Jährige zitieren.

Der Österreicher war 20 Jahre lang eine prägende Figur beim Aufstieg des Rennstalls zu einem der Branchenführer in der Formel 1. Der einstige Vertraute des 2022 gestorbenen Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz hatte unter anderem auch die Karriere des viermaligen Weltmeisters Sebastian Vettel gefördert. Der frühere Rennfahrer war nach eigenen Angaben sechs Jahrzehnte im Motorsport tätig. «Es war eine wunderbare Zeit, die ich mitgestalten und mit so vielen talentierten Menschen teilen durfte», sagte Marko.

Vierfach-Champion Verstappen pflegte ein enges Vertrauensverhältnis zu Marko und hatte nach seiner knappen Niederlage im Titelrennen gegen den Briten Lando Norris von McLaren noch gesagt, er hoffe auf einen Verbleib seines Wegbegleiters.

Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff liess mitteilen, er bedauere den Abschied des Motorsport-Beraters zutiefst. «Sein Gespür für aussergewöhnliche Talente hat nicht nur unseren Nachwuchsbereich geprägt, sondern die gesamte Formel 1 nachhaltig beeinflusst», sagte Mintzlaff. Nach einem langen Gespräch habe er aber Markos Wunsch nach einem Rückzug entsprochen.

Videos aus dem Ressort

Motorsport: Mensch gegen KI

Motorsport: Mensch gegen KI

Das Racing-Team der Technischen Universität München (TUM) hat neue Massstäbe beim Thema «Autonomes Fahren» gesetzt. 

18.11.2025

Alonso: «Als Trainer von Real muss man sich diesen Situationen stellen»

Alonso: «Als Trainer von Real muss man sich diesen Situationen stellen»

09.12.2025

Wingsuit-Athleten gelingt spektakulärer Flug in Bahrain

Wingsuit-Athleten gelingt spektakulärer Flug in Bahrain

STORY: Auf der Suche nach immer spannenderen Herausforderungen haben sich die zwei Wingsuit-Athleten Dani Román und Fred Fugen das World Trade Center in Bahrain herausgesucht. Das Duo startete kürzlich mit einem Absprung aus einem Hubschrauber in etwa 1.200 Metern Höhe, raste dann mit einer Höchstgeschwindigkeit von rund 440 Kilometern pro Stunde aufeinander zu und kreuzte die Flugbahnen mit nur zehn Metern Abstand voneinander. Fred Fugen, Wingsuit-Athlet: «Ich bin überglücklich und begeistert. Es war ein Traum von Dani und mir, den wir die vergangenen zwei Jahre verfolgt haben. Wir haben so lange von diesem Projekt geträumt, diesem synchronen Flug durch das Gebäude. Und jetzt ist es geschafft. Ich bin überglücklich.» Laut eigenen Angaben war die Aktion das Ergebnis von minutiöser Planung, wiederholten Simulationen sowie einem umfangreichen Flugtraining.

09.12.2025

Liverpool-Coach Slot schliesst Salah-Rückkehr nicht aus

Liverpool-Coach Slot schliesst Salah-Rückkehr nicht aus

09.12.2025

Traumpass und zwei Skorerpunkte: Fiala führt die Kings zum Sieg

Traumpass und zwei Skorerpunkte: Fiala führt die Kings zum Sieg

09.12.2025

