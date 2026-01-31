  1. Privatkunden
Neues Team für Schweizer Formel-E-Pilot Nico Müller: «Der erste Sieg bleibt mein grosses Ziel»

Andreas Lunghi

31.1.2026

Müller: «Mein erster Sieg bleibt das grosse Ziel»

Müller: «Mein erster Sieg bleibt das grosse Ziel»

Der Schweizer Formel-E-Pilot Nico Müller fährt seit dieser Saison für das Porsche Werksteam. Mit blue News spricht er über seinen Saisonstart und über die Zusammenarbeit mit Teamkollege Pascal Wehrlein.

30.01.2026

Der Schweizer Formel-E-Fahrer Nico Müller fährt seit dieser Saison für Porsche. Im Interview mit blue News spricht er über seinen Saisonstart und die Zusammenarbeit mit Teamkollege Pascal Wehrlein.

Andreas Lunghi

31.01.2026, 09:30

31.01.2026, 09:51

Sa 31.01. 19:55 - 21:35 ∙ blue Sport Live ∙ Live: Formel E Weltmeisterschaft

Mit tv.blue.ch mieten

Am 31. Januar findet in Miami das dritte Formel-E-Rennen der Saison 2025/2026 statt. Ab 20.00 Uhr bist du exklusiv im Free-TV auf blue Zoom live dabei!

Nach einem Jahr beim Kundenteam Andretti wechselte Nico Müller auf die neue Saison hin zum Werksteam Porsche. Das Einleben fiel ihm in der neuen Umgebung leicht: «Ich bin schon seit etwa anderthalb Jahren bei Porsche unter Vertrag und kannte den einen oder anderen bereits», sagt der 33-Jährige zu blue News.

Die Integration im neuen Team sei ein laufender Prozess, dennoch ist Müller damit zufrieden. Dazu kommt, dass er sich mit seinem neuen Teamkollegen Pascal Wehrlein zurechtfindet: «Ich kenne Pascal noch aus meiner DTM-Zeit. Zusammen am gleichen Auto zu arbeiten, ist eine grosse Freude. Er ist wahrscheinlich eine der besten Referenzen, die man im Formel-E-Paddock haben kann. Es gibt sicher noch das eine oder andere, was ich von ihm lernen kann.»

In die neue Saison ist der Berner mit einem fünften Platz in São Paulo und einem neunten Rang in Mexiko gestartet. Mit den Resultaten sei er zufrieden, auch wenn mehr dringelegen wäre: «In Brasilien hatten wir Pech mit dem Timing des Safety Car, da lag ein Podestplatz drin. Das wäre ein genialer Saisonstart gewesen. In Mexiko konnten wir einen drauflegen und das Rennen über längere Phasen kontrollieren. Ein kleines Problem nach dem Safety Car hat uns aus dem Kampf um den Sieg genommen.»

«Erster Formel-E-Sieg bleibt grosses Ziel»

Die soliden Performances stimmen den 33-Jährigen zuversichtlich für den Rest des Jahres. «Wenn man Porsche in einer FIA-Weltmeisterschaft repräsentiert, ist es immer das Ziel, ganz vorne dabei zu sein. Das ist in diesem Jahr auch der Fall. Dementsprechend hoffe ich, dass wir bald auf dem Podest stehen werden. Meinen ersten Formel-E-Sieg einzufahren, ist nach wie vor mein ganz grosses Ziel», sagt Müller, der seinen bisher einzigen Formel-E-Podestplatz im Jahr 2021 in Valencia erreichte.

Vielleicht klappt es bereits am Samstag in Miami, wo auf einer für die Formel E neuen Strecke gefahren wird. «Wir sind uns alle nicht sicher, was wir für Erwartungen haben. Es ist für alle ein leeres Blatt und man muss herausfinden, was es braucht, um erfolgreich zu sein.»

Müller erwartet ein sehr taktisches Rennen, das Energie-Management werde enorm wichtig sein. «Man muss den richtigen Zeitpunkt erwischen, um gegen Ende des Rennens anzugreifen und um, hoffentlich, einen Podestplatz mitzukämpfen», schliesst der Schweizer Porsche-Pilot ab.

Sa 31.01. 19:55 - 21:35 ∙ blue Sport Live ∙ Live: Formel E Weltmeisterschaft

Mit tv.blue.ch mieten

