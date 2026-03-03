Noah Dettwiler trat am Montag vor die Medien. Keystone

Vor gut vier Monaten bangten Ärzte in Malaysia um sein Leben. Jetzt spricht Noah Dettwiler über seine Pläne, wieder Töffrennen zu fahren.

Nach einem schweren Moto3-Unfall in Sepang mit mehreren Herzstillständen und schweren Verletzungen kämpfte sich Noah Dettwiler schneller als erwartet zurück ins Leben.

Trotz anhaltender körperlicher Einschränkungen treibt er sein Comeback voran und verzichtet auf Schuldzuweisungen für den folgenschweren Crash.

Dieses Jahr will der 20-Jährige in der italienischen Supersport-Meisterschaft auf Ducati neu starten, mit dem Ziel, sich 2027 sportlich zu beweisen.

Wer Noah Dettwiler heute sprechen hört, spürt kaum, wie knapp vor wenigen Monaten alles war. Vor 18 Wochen entscheidet sich in Sepang innerhalb von Sekunden sein Schicksal. Auf der Besichtigungsrunde wird er von Jose Antonio Rueda erfasst. Der Weltmeister kann nicht mehr ausweichen und prallt in Dettwiler.

Die Folgen: Mehrere Herzstillstände, ein offener Beinbruch, Verletzungen an Halswirbelsäule, Lunge, Milz und eine Hirnblutung. Tagelang liegt Dettwiler auf der Intensivstation – nicht nur seine Rennkarriere, auch sein Leben steht auf der Kippe.

Knapp vier Monate nach dem Crash tritt der 20-Jährige erstmals wieder vor die Medien. Er wirkt gefasst, motiviert, beinahe schon angriffslustig. «Ich habe schneller Fortschritte gemacht, als ich gedacht hätte. Die Brüche im Bein sind noch nicht ganz verheilt. Ansonsten ist alles gut, auch wenn ich noch ein paar Sachen spüre.»

«Velo fahren kann ich, aber joggen noch nicht»

An den Unfall erinnert er sich nicht. Erst Tage später, beim Besuch seiner Familie im Spital, kehren die Erinnerungen zurück. Es folgt der Rega-Transport in die Schweiz, Reha in Basel und später in Barcelona, wo er lebt und trainiert.

Die Fortschritte verlaufen schneller als erwartet. «Ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell wieder auf die Beine komme. Mein starker Körper hat geholfen, nicht jeder hätte diesen schlimmen Unfall überlebt und ich hatte grosses Glück im Unglück.» Ganz beschwerdefrei ist er noch nicht. Im linken Bein steckt ein Nagel vom Knie bis zum Fussgelenk. «Velo fahren kann ich, aber joggen noch nicht.»

Mit den Bildern des Crashs kann er nüchtern umgehen. Vorwürfe macht er niemandem: «Solche Unfälle können passieren und jeder Rennfahrer nimmt das Risiko in Kauf.» Mit Rueda stehe er in Kontakt. «Nicht über den Unfall, mehr darüber, wie es uns geht.»

Rückkehr auf die Rennstrecke

Und dann kommt der Satz, der alles überlagert: «Mir war schnell klar, dass ich unbedingt wieder zurück auf die Rennstrecke will.» Dettwiler plant sein Comeback in der italienischen Supersport-Meisterschaft – auf einer Ducati, stärker und schneller als alles, was er bisher gefahren ist. «Ich weiss noch nicht, wie ich mental darauf reagiere, wenn ich dann mit 280 Stundenkilometer fahre. Aber ich will so schnell wie möglich eine Antwort haben.»

Der Vertrag mit einem italienischen Team läuft zunächst über ein Jahr, das Projekt ist auf zwei Saisons angelegt. 2026 soll der Neustart gelingen, 2027 will er Resultate liefern. Im Idealfall winkt sogar ein Einsatz mit Wildcard in der Supersport-WM.

Viele würden nach einem solchen Erlebnis kürzertreten. Dettwiler nicht. Die Leidenschaft ist stärker als die Furcht. Auch wenn es «sicher die schwierigste Zeit meines Lebens» sei. Halt fand er vor allem bei Familie und Freunden. Diese Unterstützung habe ihm geholfen, das Erlebte zu verarbeiten. Sein Leitsatz dabei: «Mit einem klaren Ziel vor Augen kommt man auch durch solche schwierigen Zeiten.»