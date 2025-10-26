  1. Privatkunden
«Sie haben um sein Leben gekämpft» Töff-Pilot Noah Dettwiler hatte offenbar mehrere Herzstillstände

SDA

26.10.2025 - 08:36

Noah Dettwiler stürzt nach Horror-Crash

Noah Dettwiler stürzt nach Horror-Crash

26.10.2025

Noah Dettwiler ist beim Moto3-Rennen in Sepang schwer verunfallt. Der Solothurner wird mit dem Helikopter ins Spital geflogen. Die Lage ist ernst, wie sein Vater gegenüber dem «Blick» meldet.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport

26.10.2025, 08:36

26.10.2025, 11:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Töff-Pilot Noah Dettwiler erlebt in Malaysia einen Schockmoment.
  • Vor dem Rennen wird er von einem Konkurrenten angefahren und muss danach mit dem Heli ins Spital geflogen werden.
  • Gegenüber dem «Blick» erklärt Dettwilers Vater, dass die Situation ernst sei.
Mehr anzeigen

Der Crash ereignet sich noch vor dem Rennstart. Dettwiler scheint ein Problem mit seiner KTM zu haben, der Schweizer fährt jedenfalls in noch langsamer Fahrt am Streckenrand. Da rast der spanische Weltmeister Jose Antonio Rueda heran, übersieht Dettwiler komplett und kracht mit voller Wucht ins Heck des Solothurners.

Ein erstes Aufatmen folgt mit der offiziellen Nachricht, dass beide Fahrer bei Bewusstsein sind. Die Bergung und der Abtransport ins Spital nimmt allerdings viel Zeit in Anspruch. Das eigentliche Rennen kann erst mit rund eineinhalb Stunden Verspätung gestartet werden.

«Sie haben um sein Leben gekämpft»

Inzwischen ist klar, dass die Lage sehr ernst ist. Gegenüber «Blick» äussert sich Dettwilers Vater Andy: «Sie haben um sein Leben gekämpft.» Inzwischen sei er mit seiner Frau Nicole bereits auf dem Weg nach Malaysia.

Die erste Entwarnung kam demnach zu früh, auch wenn der Zustand des 20-Jährigen stabil sei. Dettwiler erlitt dem Bericht zufolge mehrere Herzstillstände und verlor viel Blut. Zudem hat er sich beim Crash einen offenen Bruch am Bein zugezogen und auch die Milz und die Lunge wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Der 19-jährige Moto3-Weltmeister Jose Antonio Rueda, der in Dettwiler krachte, kam mit einer Gehirnerschütterung und einem Handbruch vergleichsweise glimpflich davon.

Häberli: «Es wurde nicht einfach alles besser nach mir»

Häberli: «Es wurde nicht einfach alles besser nach mir»

Nach der zweiten Meisterschaftsrunde musste Trainer Thomas Häberli bei Servette gehen, obwohl der Luzerner das Team im Vorjahr noch auf Platz 2 geführt hatte. Der 51-Jährige blickt mit blue Sport auf die Zeit in Genf zurück.

24.10.2025

Winterthur – Luzern 2:2

Winterthur – Luzern 2:2

Super League | 10. Runde | Saison 25/26

25.10.2025

Hunziker: «Es ist sehr, sehr schade»

25.10.2025

Hunziker: «Es ist sehr, sehr schade»

25.10.2025

Häberli: «Es wurde nicht einfach alles besser nach mir»

Häberli: «Es wurde nicht einfach alles besser nach mir»

Winterthur – Luzern 2:2

Winterthur – Luzern 2:2

Hunziker: «Es ist sehr, sehr schade»

Hunziker: «Es ist sehr, sehr schade»

