  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Gewaltige Herausforderung» Noah Dettwiler meldet sich erstmals seit Horror-Unfall zu Wort

Jan Arnet

25.11.2025

Noah Dettwiler befindet sich auf em Weg der Besserung.
Noah Dettwiler befindet sich auf em Weg der Besserung.
Keystone

Noah Dettwiler hat sich erstmals nach seinem schweren Sturz öffentlich geäussert. Der Moto3-Pilot spricht von wichtigen Fortschritten in der Reha und bedankt sich für die grosse Unterstützung der vergangenen Wochen.

Jan Arnet

25.11.2025, 09:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Moto3-Fahrer Noah Dettwiler hat sich nach seinem lebensbedrohlichen Unfall Ende Oktober in Malaysia erstmals öffentlich zu Wort gemeldet.
  • In einer Instagram-Nachricht berichtet er von Fortschritten in seiner Rehabilitation und dankt für die breite Unterstützung.
  • Dettwiler zeigt sich zuversichtlich, was seine Genesung angeht und hebt die wichtige Rolle der medizinischen Teams und seines Umfelds hervor.
Mehr anzeigen

Ende Oktober hatte Noah Dettwiler in der Aufwärmrunde des Moto3-Rennens in Malaysia einen schweren Unfall. Der spanische Weltmeister José Antonio Rueda krachte mit voller Wucht ins Heck seines Kontrahenten, der beim Vorfall lebensbedrohliche Verletzungen erlitt, unter anderem mehrere Herzstillstände. In Not-Operationen retteten die Ärzte das Leben des 20-Jährigen.

Seit zwei Wochen ist Dettwiler wieder in der Schweiz und arbeitet an seiner Rehabilitation. Schon damals hiess es, es seien «extrem schwierige Tage für die Familie und das ganze Umfeld» gewesen. Nun meldet er sich via Instagram persönlich zu Wort. 

«Es grenzt an ein Wunder». Das erste Foto von Töff-Star Noah Dettwiler nach seinem Horror-Crash

«Es grenzt an ein Wunder»Das erste Foto von Töff-Star Noah Dettwiler nach seinem Horror-Crash

«Das Leben und die Karriere haben mir eine gewaltige Herausforderung präsentiert», so Dettwiler in seiner schriftlichen Botschaft. Er dankt seiner Freundin Canelle, seiner Familie, dem Team, den Fans, Unterstützerinnen und Unterstützern sowie der gesamten Motorsport-Community.

Auf dem Weg der Besserung

Die zahlreichen Nachrichten voller Zuneigung und Ermutigung hätten ihm viel Kraft gegeben. «Die vielen Nachrichten voller Liebe, Zuversicht und positiver Energie haben mir enorm geholfen», hält er fest.

Dettwiler arbeitet nun an seiner Rehabilitation. Er zeigt sich zuversichtlich, was seine Genesung angeht, und hebt besonders die Arbeit der Ärzteteams und der Reha-Spezialisten hervor, die ihn auf diesem Weg begleiten. «Mein erstes Ziel ist es, vollständig zu genesen und mich für meine persönliche und berufliche Zukunft vorzubereiten.»

Meistgelesen

Warum töten Männer ihre Frauen?
In Zürich verdienst du am meisten – und in diesen Regionen am wenigsten
Der Medianlohn steigt auf 7024 Franken – die Zahl hat aber einen Haken
«Der Grat zwischen Erfolg und Absturz ist im Skisport besonders schmal»
Kind starb in Flammen – darum kam es zum Brand in Oberbipp BE

Mehr aus dem Ressort

Suter leidet mit Gut-Behrami. «Der Grat zwischen Erfolg und Absturz ist im Skisport besonders schmal»

Suter leidet mit Gut-Behrami«Der Grat zwischen Erfolg und Absturz ist im Skisport besonders schmal»

Sport. Schweizer Curling-Frauen siegen

SportSchweizer Curling-Frauen siegen

Innenbandverletzung. Nelson Palacio vom FCZ fällt länger aus

InnenbandverletzungNelson Palacio vom FCZ fällt länger aus

Flugzeug muss umkehren. Kuriose Reisepannen bei Leverkusen auf dem Weg nach Manchester

Flugzeug muss umkehrenKuriose Reisepannen bei Leverkusen auf dem Weg nach Manchester

«Ein bisschen Arbeit habe ich noch». Hirscher lässt Zeitpunkt für Comeback offen

«Ein bisschen Arbeit habe ich noch»Hirscher lässt Zeitpunkt für Comeback offen

Irre Szene im Old Trafford. Evertons Gueye fliegt nach Ohrfeige an Teamkollege früh vom Platz

Irre Szene im Old TraffordEvertons Gueye fliegt nach Ohrfeige an Teamkollege früh vom Platz