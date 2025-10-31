  1. Privatkunden
«Bemerkenswerte Fortschritte» Schwer gestürzter Dettwiler kann mit seiner Familie und den Ärzten sprechen

SDA

31.10.2025 - 16:39

Der 20-jährige Noah Dettwiler befindet sich nach seinem schweren Sturz auf dem Weg der Besserung.
Der 20-jährige Noah Dettwiler befindet sich nach seinem schweren Sturz auf dem Weg der Besserung.
Keystone

Weitere gute Nachrichten aus Kuala Lumpur: Der Schweizer Motorrad-Pilot Noah Dettwiler kann die Intensivstation fünf Tage nach seinem schweren Sturz beim Moto3-Rennen in Malaysia verlassen.

Keystone-SDA

31.10.2025, 16:39

31.10.2025, 16:52

Das verkündeten Dettwilers Team CIP Green Power und sein Management. Am Mittwoch hatten die Ärzte bekannt gegeben, dass Dettwilers Zustand nicht mehr kritisch sei. Seither machte der Solothurner weiterhin «bemerkenswerte Fortschritte», wie sein Management schreibt. Er sei nun wach und kommuniziere mit seiner Familie und den Ärzten. Zur weiteren Genesung sei er in eine Privatklinik in Kuala Lumpur verlegt worden.

Die Ärzte stellten nach weiteren Röntgenaufnahmen auch einen Riss in Dettwilers Hals fest, der in den kommenden Wochen das Tragen einer Halskrause erfordert. Zudem muss er sich einer weiteren Operation am Bein unterziehen. Noch ist unklar, wann er in die Schweiz zurückkehren kann und ob die Operation in Malaysia oder nach seiner Rückführung stattfinden wird.

Vor dem Start des Moto3-Rennens in Sepang war Dettwiler am Sonntag in der Aufwärmrunde langsam am Streckenrand gefahren. Der spanische Weltmeister José Antonio Rueda übersah seinen Kontrahenten und krachte mit voller Wucht ins Heck des Solothurners, der beim Vorfall lebensbedrohliche Verletzungen erlitt, unter anderem mehrere Herzstillstände. In Not-Operationen retteten die Ärzte das Leben des 20-Jährigen.

Noah Dettwiler stürzt nach Horror-Crash

Noah Dettwiler stürzt nach Horror-Crash

26.10.2025

Günthardt: «Bencic hat einmal mehr bewiesen, dass sie zu den Besten gehört»

Günthardt: «Bencic hat einmal mehr bewiesen, dass sie zu den Besten gehört»

Heinz Günthardt analysiert das gelungene Comeback-Jahr von Belinda Bencic.

31.10.2025

Fringer: «Es wird sich zeigen, ob es bei YB nur am Trainer lag»

Fringer: «Es wird sich zeigen, ob es bei YB nur am Trainer lag»

Contini weg, Seoane kommt zurück. blue Sport-Experte Rolf Fringer ordnet den jüngsten Trainerwechsel bei YB ein.

31.10.2025

Juve-Coach Spalletti: «Wir müssen einiges ins Lot bringen»

Juve-Coach Spalletti: «Wir müssen einiges ins Lot bringen»

Juventus Turin hat einen neuen Trainer. Luciano Spalletti hat mit der Alten Dame grosse Pläne. Er will zurück in die Königsklasse.

31.10.2025

«Das Zeichen ist klar: YB will mit Seoane zurück auf Platz 1»

«Das Zeichen ist klar: YB will mit Seoane zurück auf Platz 1»

Michael Wegmann, Leiter Sport blue News, kommentiert den Trainer-Wechsel bei YB.

31.10.2025

Spycher über Contini-Entlassung: «Es gab grosse Leistungsschwankungen»

Spycher über Contini-Entlassung: «Es gab grosse Leistungsschwankungen»

YB-Sportchef Christoph Spycher über die Entlassung Giorgio Continis.

31.10.2025

Günthardt: «Bencic hat einmal mehr bewiesen, dass sie zu den Besten gehört»

Günthardt: «Bencic hat einmal mehr bewiesen, dass sie zu den Besten gehört»

Fringer: «Es wird sich zeigen, ob es bei YB nur am Trainer lag»

Fringer: «Es wird sich zeigen, ob es bei YB nur am Trainer lag»

Juve-Coach Spalletti: «Wir müssen einiges ins Lot bringen»

Juve-Coach Spalletti: «Wir müssen einiges ins Lot bringen»

«Das Zeichen ist klar: YB will mit Seoane zurück auf Platz 1»

«Das Zeichen ist klar: YB will mit Seoane zurück auf Platz 1»

Spycher über Contini-Entlassung: «Es gab grosse Leistungsschwankungen»

Spycher über Contini-Entlassung: «Es gab grosse Leistungsschwankungen»

