Lando Norris unterstreicht beim Gastspiel der Formel 1 in Brasilien seine Titelambitionen. Der Brite baut mit dem GP-Sieg seine Führung in der WM-Wertung auf Teamkollege Oscar Piastri (5.) weiter aus.
Norris dominierte im McLaren das Geschehen in Interlagos und fuhr von der Pole-Position vor Kimi Antonelli im Mercedes und dem aus der Boxengasse gestarteten Max Verstappen im Red Bull zu seinem siebten Sieg in dieser Saison.
Zwei WM-Punkte gab es dank dem 9. Platz von Nico Hülkenberg auch für das Team Sauber.