Formel 1 Norris baut mit GP-Sieg in Brasilien WM-Führung weiter aus

SDA

9.11.2025 - 19:40

Sieg im Sprint, Sieg im Grand Prix: WM-Leader gelingt in Brasilien das perfekte Wochenende
Sieg im Sprint, Sieg im Grand Prix: WM-Leader gelingt in Brasilien das perfekte Wochenende
Keystone

Lando Norris unterstreicht beim Gastspiel der Formel 1 in Brasilien seine Titelambitionen. Der Brite baut mit dem GP-Sieg seine Führung in der WM-Wertung auf Teamkollege Oscar Piastri (5.) weiter aus.

Keystone-SDA

09.11.2025, 19:40

09.11.2025, 19:55

Norris dominierte im McLaren das Geschehen in Interlagos und fuhr von der Pole-Position vor Kimi Antonelli im Mercedes und dem aus der Boxengasse gestarteten Max Verstappen im Red Bull zu seinem siebten Sieg in dieser Saison.

Zwei WM-Punkte gab es dank dem 9. Platz von Nico Hülkenberg auch für das Team Sauber.

