Tränen nach Titel-Triumph Norris: «Ich liebe dich, Mama, ich liebe dich, Papa»

dpa

8.12.2025 - 08:30

Norris’ emotionaler Funkspruch als frischgebackener Weltmeister

Norris’ emotionaler Funkspruch als frischgebackener Weltmeister

07.12.2025

Der 35. Weltmeister der Formel 1 heisst Lando Norris. Dem Briten reicht beim packenden Dreikampf-Finale in Abu Dhabi Platz drei. Titelverteidiger Max Verstappen ist entthront.

DPA

08.12.2025, 08:30

Mit tränenerstickter Stimme machte Lando Norris unter dem Nachthimmel von Abu Dhabi erst seinem Formel-1-Team und dann seinen Eltern eine Liebeserklärung. «Ihr habt einen Kindheitstraum wahr gemacht. Ich liebe dich, Mama, ich liebe dich, Papa», presste der 26 Jahre alte Brite mit letzter Kraft aus sich raus. In der Box jubelten die Eltern, die Geschwister, die Freundin, und McLaren-Geschäftsführer Zak Brown funkte in den Wagen: «Ist das die Weltmeister-Hotline?»

In einem irren Dreikampf-Finale hat sich Lando Norris zum ersten Mal zum Formel-1-Weltmeister gekrönt. Trotz Attacke-Kurs seines McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri und des souveränen Siegs von Titelverteidiger Max Verstappen beim Saisonfinale in Abu Dhabi rettete Norris einen Vorsprung von gerade mal zwei Punkten im Klassement ins Ziel. Verstappen und auch Piastri gehörten zu den ersten Gratulanten. «Ich dachte, ich würde nicht weinen, aber ich musste», sagte Norris mit Tränen in den Augen.

Hollywood-Star winkt ab 

Der dritte Platz hinter Verstappen und Piastri reichte dem 26-Jährigen für den ersten Fahrer-Titel seiner Karriere, er ist der 35. Champion in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse. Hollywood-Schauspielerin Ana de Armas winkte den Thriller mit der Zielflagge ab.

Verstappen geht trotz Sieg leer aus. Norris reicht in Abu Dhabi Rang 3 zum Weltmeistertitel

Verstappen geht trotz Sieg leer ausNorris reicht in Abu Dhabi Rang 3 zum Weltmeistertitel

Norris beendete damit die Weltmeister-Ära von Red-Bull-Star Verstappen, die 2021 auf dem Yas Marina Circuit begonnen hatte. Der 28 Jahre alte Niederländer hatte den WM-Kampf in diesem Jahr eigentlich schon aufgegeben, verpasste den fünften Triumph nacheinander aber bei seinem achten Saisonsieg – einer mehr als Norris – letztlich knapp. Hätte Norris nur Platz vier belegt, wäre Verstappen erneut der Champion gewesen. 

