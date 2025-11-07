Max Verstappen ist mit seinem Boliden nicht zufrieden. Keystone

Lando Norris nimmt das Sprintrennen am Samstag in São Paulo von der Pole-Position in Angriff. Während der WM-Leader im Titelkampf erneut Stärke zeigt, schwächelt Weltmeister Max Verstappen.

Keystone-SDA SDA

Nach seiner dominanten Vorstellung vor zwei Wochen in Mexiko, als er mit seinem sechsten Saisonsieg Teamkollege Oscar Piastri an der Spitze der WM-Wertung ablöste, setzt Lando Norris seine Konkurrenten in Brasilien weiter unter Druck. Der Engländer fuhr im Qualifying für das Sprintrennen die Bestzeit vor Kimi Andrea Antonelli im Mercedes. Piastri belegte im zweiten McLaren den 3. Rang, während Max Verstappen im Red Bull nicht über Startplatz 6 hinauskam.

WM-Leader Lando Norris will in Brasilien nachlegen. Keystone

Seit der Sommerpause hatte Verstappen seinen Rückstand kontinuierlich verkleinert, doch im packenden Dreikampf um den WM-Titel droht ihm in Südamerika ein Rückschlag. «Das Auto ist unfahrbar», schimpfte der vierfache Champion am Boxenfunk, nachdem er zuvor schon im Training hinterhergefahren war.

Max: "It was just awful. A lot of vibrations in the car, bouncing a lot, and besides that, no grip in the slow corners. It doesn't turn, no traction.." pic.twitter.com/Cl4FRcv0sJ — Verstappen News (@verstappenews) November 7, 2025

Regen angesagt

Auf der legendären Strecke in Interlagos könnte es am Samstag – wie schon häufiger in der Vergangenheit – chaotisch werden, denn kräftiger Regen und teilweise starker Wind sind angekündigt. Mit schwierigen Bedingungen kennt sich Verstappen jedoch aus: Im Vorjahr fuhr er im Grand Prix spektakulär von Startplatz 17 noch zum Sieg.

Der Start zum Sprint über 24 Runden erfolgt um 15.00 Uhr Schweizer Zeit. Der viertletzte Grand Prix der Saison startet am Sonntagabend ab 18.00 Uhr. Norris führt die WM-Wertung aktuell mit nur einem Punkt Vorsprung vor Piastri an. Titelverteidiger Verstappen liegt 36 Zähler zurück, kämpft aber weiter um seinen fünften WM-Titel in Folge.

Hülkenberg lauert

Dank Nico Hülkenberg darf das Schweizer Team Sauber auf den ersten Punktgewinn im fünften von sechs Sprintrennen der Saison hoffen. Der Deutsche schaffte es in den letzten Teil des Qualifyings und nimmt das Rennen über rund ein Drittel der GP-Distanz von Startplatz 10 in Angriff; die ersten acht Fahrer werden mit WM-Punkten belohnt. Sein Teamkollege Gabriel Bortoleto startet im zweiten Hinwiler Auto von Position 14.