Formel 1 Norris' wilde Nacht

SDA

12.12.2025 - 21:54

Lando Norris sagte an der Weltmeister-Party in Taschkent, dass er die letzten Tage viel gefeiert und zu viel getrunken hat
Lando Norris sagte an der Weltmeister-Party in Taschkent, dass er die letzten Tage viel gefeiert und zu viel getrunken hat
Keystone

Lando Norris hat seine Weltmeister-Party in Taschkent genossen – und sich auch gehen lassen. In seiner Ansprache sagte Norris, dass er nach dem letzten Rennen vergangenen Sonntag «sehr emotional» geworden und auch «extrem betrunken» gewesen sei.

Keystone-SDA

12.12.2025, 21:54

Und seither, so der McLaren-Pilot, «hatte ich eine grossartige Zeit.» Norris krönte sich mit einem 3. Platz in Abu Dhabi erstmals zum Weltmeister. Dabei entthronte der 26-jährige Engländer den Niederländer Max Verstappen, der zuvor im Red Bull viermal nacheinander die WM gewonnen hatte.

Verstappen fehlte bei der FIA-Gala wegen einer Erkrankung. Er meldete sich aber über eine Videobotschaft: «Es war toll gegen euch zu fahren», so der 28-Jährige in Richtung Norris und Teamkollege Oscar Piastri (24).

