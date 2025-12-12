Lando Norris hat seine Weltmeister-Party in Taschkent genossen – und sich auch gehen lassen. In seiner Ansprache sagte Norris, dass er nach dem letzten Rennen vergangenen Sonntag «sehr emotional» geworden und auch «extrem betrunken» gewesen sei.
Und seither, so der McLaren-Pilot, «hatte ich eine grossartige Zeit.» Norris krönte sich mit einem 3. Platz in Abu Dhabi erstmals zum Weltmeister. Dabei entthronte der 26-jährige Engländer den Niederländer Max Verstappen, der zuvor im Red Bull viermal nacheinander die WM gewonnen hatte.
Verstappen fehlte bei der FIA-Gala wegen einer Erkrankung. Er meldete sich aber über eine Videobotschaft: «Es war toll gegen euch zu fahren», so der 28-Jährige in Richtung Norris und Teamkollege Oscar Piastri (24).