Formel 1 Oscar Piastri setzt Lando Norris unter Druck

SDA

28.11.2025 - 19:36

Oscar Piastri, der in Lusail schon zwei Sprintrennen gewann, startet am Samstag in den dritten Sprint von Katar erneut aus der Pole-Position
Keystone
Keystone

Der Australier Oscar Piastri setzt am Grossen Preis von Katar in Lusail zu Beginn des zweitletzten Wochenendes der Saison die erste Duftmarke. Piastri erobert für das Sprintrennen vom Samstag den vordersten Startplatz.

Keystone-SDA

28.11.2025, 19:36

Oscar Piastri und Max Verstappen müssen an den letzten beiden Grands Prix 24 Punkte auf WM-Leader Lando Norris aufholen. Piastri gewann vor dem GP von Katar schon zweimal den Sprint. Norris startet ins Blitzrennen über 19 Runde von Platz 3 aus. Zwischen die beiden McLaren schob sich George Russell (Mercedes).

Max Verstappen hingegen steht vor Problemen. Sein Auto hüpfte auf der Strecke. Mehr als Startplatz 6 war für Verstappen nicht möglich. Sogar Teamkollege Yuki Tsunoda (5.) behielt gegen Verstappen die Nase vorn. Wichtig: Die Wagen bleiben über nach im «Parc fermée». Die Red-Bull-Mechaniker können vor dem Sprintrennen die nicht optimalen Einstellungen an Verstappens Boliden nicht verändern. Das ist erst danach wieder möglich.

Zum zweitletzten Mal tritt das Sauber-Team unter dem bekannten Namen an, ehe es für nächste Saison auf «Audi» umbenannt wird. Die beiden Kick-Sauber-Piloten Gabriel Bortoleto (13.) und Nico Hülkenberg (14.) schieden im zweiten Teil der Qualifikation aus. Hülkenberg fuhr in Teil 1 auf Platz 4 und war auch auf seiner letzten Runde im «Q2» mit persönlichen Bestzeiten unterwegs, ehe ihm die letzte Kurve völlig missriet.

Ein Debakel erlebte Lewis Hamilton im Mercedes. Der Rekordweltmeister, der Anfang Saison noch ein Sprintrennen gewinnen konnte, scheiterte als 18. bereits im ersten Teil der Qualifikation.

