Oscar Piastri gewinnt sein allererstes Formel-1-Rennen. Keystone

Der Australier Oscar Piastri gewinnt auf McLaren-Mercedes den Formel-1-GP von Ungarn in Mogyorod. Der 23-Jährige gewinnt seinen ersten Grand-Prix.

SDA

Nicht nur wegen der grossen Hitze endete das Ende mit rauchenden Köpfen. McLaren verlangte von Leader Lando Norris, seinen Teamkollegen Oscar Piastri drei Runden vor Schluss vorbeizulassen. Norris befolgte letztlich den Befehl seines Teams, dem er sich vorher eine halbe Stunde lang widersetzt hatte.

Auf den 3. Platz fuhr Lewis Hamilton, der zum 200. Mal aufs Podest steuerte.

Völlig frustriert war am Ende Max Verstappen, der WM-Leader. Für den Niederländer lief ab dem Start alles schief. Beim ersten Überholmanöver kam er von der Strecke ab, deswegen liess er widerwillig später Lando Norris wieder vorbei (um einer Sanktion der Rennkommissäre zuvorzukommen), danach befand sich Verstappen permanent unter Druck. Später gingen bei beiden Boxenstopps wieder Plätze verloren, weil Verstappen zu lange draussen belassen wurde. Verstappen beendete das Rennen lediglich als Fünfter.

Frustrierend endete der GP in Mogyorod auch wieder für das Sauber-Team. Für Valtteri Bottas (16.) und Zhou Guanyu (19.) resultierten wieder keine Punkte. Bottas fuhr zu Beginn des Rennens vom 12. Startplatz auf Position 9 vor, jedoch primär, weil die Konkurrenz früher Reifen wechselte, was sich in der Nachbetrachtung als richtig erwies.

sda