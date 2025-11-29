Oscar Piastri feiert Sprint-Sieg nach Titelkampfansage Keystone

Oscar Piastri im McLaren gewinnt das sechste und letzte Sprintrennen der Formel-1-Saison 2025. Der Australier setzt sich in Katar vor George Russell im Mercedes und Teamkollege Lando Norris durch.

Im Titelkampf verkürzte Piastri seinen Rückstand auf WM-Leader Norris um zwei auf 22 Punkte. Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull, der den Sprint als Vierter beendete, liegt vor dem Grand Prix am Sonntag und dem Saisonfinale eine Woche später in Abu Dhabi nun 25 Zähler hinter Norris zurück.

Damit steht fest: Norris kann am Sonntag mit einem Sieg erstmals Weltmeister.

Für den aus der Pole-Position gestarteten Piastri ist es der dritte Sieg im verkürzten Format. In den zwei Jahren zuvor hatte er ebenfalls in Katar triumphiert – wobei er vor zwölf Monaten nach einem strategischen Entscheid von McLaren nicht aus eigener Kraft gewann. Damals hatte Norris auf der Zielgeraden bewusst verlangsamt und seinen Teamkollegen passieren lassen. Die Geste galt als Revanche, nachdem Piastri drei Wochen zuvor in Brasilien seinem im Titelkampf befindlichen Teamkollegen den Sieg im Sprintrennen überlassen hatte. Solche Geschenke gibt es im aktuellen WM-Duell nicht.

Das Team Sauber bleibt auch im letzten Sprintrennen der Saison ohne Punkte. Gabriel Bortoleto als Elfter und Nico Hülkenberg als Sechzehnter verpassen die Top 8.