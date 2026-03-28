Kimi Antonelli im Moment der Schnellste in der Formel 1 Keystone

Nach seinem ersten Formel-1-Sieg in China macht Kimi Antonelli in Japan im gleichen Stil weiter. Dagegen kassiert Superstar Max Verstappen den nächsten Dämpfer.

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Teenager Kimi Antonelli startet in seinem Mercedes auch das Formel-1-Rennen in Suzuka aus der vordersten Startposition. Wie schon zuletzt vor seinem ersten GP-Sieg in China verwies der Italiener seinen Teamkollegen George Russell im Qualifying auf Platz 2. Der 19-jährige Antonelli hatte sich in Schanghai als jüngster Fahrer in der Geschichte der Königsklasse den besten Startplatz gesichert. Zwei Wochen später fuhr Antonelli am Tag vor dem Rennen wieder schneller als die gesamte Konkurrenz.

Auf den dritten Platz fuhr der australische McLaren-Pilot Oscar Piastri. Max Verstappen kassierte im Red Bull den nächsten Dämpfer. Der viermalige Weltmeister aus den Niederlanden kam nicht über Platz 11 hinaus – und haderte mit dem «plötzlich unfahrbaren» Wagen. Die Rekordserie des 28-Jährigen, der zuletzt vier Mal in Folge in Japan siegte, dürfte am Sonntag reissen.

Gabriel Bortoleto (21) im Audi – dem ehemaligen Sauber-Team – schaffte es in den dritten Teil des Qualifying und auf den neunten Startplatz. Bortoleto erzielte im zweiten Teil die um vier Zehntel bessere Zeit als Nico Hülkenberg (13.). Auch in anderen Teams gab es ungewohnt grosse Unterschiede zwischen Teamkollegen.

Vor dem dritten Rennen, das am Sonntagmorgen um 7.00 Uhr Schweizer Zeit gestartet wird, führt der Brite Russell die WM-Wertung mit vier Punkten Vorsprung vor Antonelli an.