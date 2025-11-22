WM-Leader Lando Norris im McLaren blieb bei nassen Bedingungen im Qualifying für den Grand Prix von Las Vegas cool. Keystone

Regen in der Wüste, doch WM-Leader Lando Norris lässt sich nicht aus dem Konzept bringen. Der Brite verschafft sich mit der Pole-Position die beste Ausgangslage für den Grand Prix von Las Vegas.

Keystone-SDA SDA

Im dritten Jahr seit ihrer Rückkehr nach Las Vegas erlebt die Formel 1 in der Wüstenstadt in Nevada eine ziemlich nasse Premiere. Nach einem verregneten ersten Trainingstag präsentierte sich der Stadtkurs auch im Kampf um die besten Startplätze rutschig und tückisch – ein echtes Glücksspiel, und das ausgerechnet in der Glücksspielmetropole.

Das Qualifying, zunächst bei Regen und später auf abtrocknender Strecke, verlangte den Fahrern alles ab. Mit den schwierigen Bedingungen am besten zurecht kam Lando Norris im McLaren. Der WM-Leader verwies im entscheidenden Teil des Qualifyings Max Verstappen im Red Bull um mehr als drei Zehntel auf Platz 2. Norris' Teamkollege und Rivale Oscar Piastri musste sich hinter Carlos Sainz im Williams und Vorjahressieger George Russell im Mercedes mit Startplatz 5 begnügen.

Norris geht mit 24 Punkten Vorsprung auf Piastri in das drittletzte Rennen der Saison. Titelverteidiger Verstappen hat 49 Punkte Rückstand auf den Briten. Der Weltmeister der letzten vier Jahre könnte bereits am Sonntag entthront werden. Maximal 83 Punkte gibt es in Las Vegas, beim Sprint-Wochenende in Katar sowie beim Saisonfinale in Abu Dhabi noch zu gewinnen.

Das Team Sauber war in der finalen Ausmarchung um die besten zehn Startplätze nicht vertreten. Nico Hülkenberg schied im zweiten, Gabriel Bortoleto im ersten Teil der Qualifikation aus. Der Deutsche und der Brasilianer nehmen das Flutlichtrennen am Sonntag (5.00 Uhr Schweizer Zeit) von den Positionen 11 respektive 18 in Angriff nehmen.