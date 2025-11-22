  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Formel 1 Pole-Position für WM-Leader Lando Norris in Las Vegas

SDA

22.11.2025 - 06:41

WM-Leader Lando Norris im McLaren blieb bei nassen Bedingungen im Qualifying für den Grand Prix von Las Vegas cool.
WM-Leader Lando Norris im McLaren blieb bei nassen Bedingungen im Qualifying für den Grand Prix von Las Vegas cool.
Keystone

Regen in der Wüste, doch WM-Leader Lando Norris lässt sich nicht aus dem Konzept bringen. Der Brite verschafft sich mit der Pole-Position die beste Ausgangslage für den Grand Prix von Las Vegas.

Keystone-SDA

22.11.2025, 06:41

22.11.2025, 07:51

Im dritten Jahr seit ihrer Rückkehr nach Las Vegas erlebt die Formel 1 in der Wüstenstadt in Nevada eine ziemlich nasse Premiere. Nach einem verregneten ersten Trainingstag präsentierte sich der Stadtkurs auch im Kampf um die besten Startplätze rutschig und tückisch – ein echtes Glücksspiel, und das ausgerechnet in der Glücksspielmetropole.

Das Qualifying, zunächst bei Regen und später auf abtrocknender Strecke, verlangte den Fahrern alles ab. Mit den schwierigen Bedingungen am besten zurecht kam Lando Norris im McLaren. Der WM-Leader verwies im entscheidenden Teil des Qualifyings Max Verstappen im Red Bull um mehr als drei Zehntel auf Platz 2. Norris' Teamkollege und Rivale Oscar Piastri musste sich hinter Carlos Sainz im Williams und Vorjahressieger George Russell im Mercedes mit Startplatz 5 begnügen.

Norris geht mit 24 Punkten Vorsprung auf Piastri in das drittletzte Rennen der Saison. Titelverteidiger Verstappen hat 49 Punkte Rückstand auf den Briten. Der Weltmeister der letzten vier Jahre könnte bereits am Sonntag entthront werden. Maximal 83 Punkte gibt es in Las Vegas, beim Sprint-Wochenende in Katar sowie beim Saisonfinale in Abu Dhabi noch zu gewinnen.

Das Team Sauber war in der finalen Ausmarchung um die besten zehn Startplätze nicht vertreten. Nico Hülkenberg schied im zweiten, Gabriel Bortoleto im ersten Teil der Qualifikation aus. Der Deutsche und der Brasilianer nehmen das Flutlichtrennen am Sonntag (5.00 Uhr Schweizer Zeit) von den Positionen 11 respektive 18 in Angriff nehmen.

Meistgelesen

Sechs Demokraten und ein Todesfall
Hardlinerin Marjorie Taylor Greene tritt zurück
Auto stürzt in Lungerersee – Feuerwehrkommandant rettet Mann und Kind

Videos aus dem Ressort

Carouge – Rapperswil-Jona 0:2

Carouge – Rapperswil-Jona 0:2

Challenge League | 14. Runde | Saison 25/26

21.11.2025

Wil – Yverdon 2:4

Wil – Yverdon 2:4

Challenge League | 14. Runde | Saison 25/26

21.11.2025

Bellinzona – Vaduz 0:1

Bellinzona – Vaduz 0:1

Challenge League | 14. Runde | Saison 25/26

21.11.2025

Carouge – Rapperswil-Jona 0:2

Carouge – Rapperswil-Jona 0:2

Wil – Yverdon 2:4

Wil – Yverdon 2:4

Bellinzona – Vaduz 0:1

Bellinzona – Vaduz 0:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Rad. Aus Israel-Premier Tech wird NSN Cycling Team

RadAus Israel-Premier Tech wird NSN Cycling Team

Kurz vor der WM. Schweizer Handballerinnen kassieren Kanterniederlage

Kurz vor der WMSchweizer Handballerinnen kassieren Kanterniederlage

Handball. Österreicher Herburger in der nächsten Saison bei Kriens-Luzern

HandballÖsterreicher Herburger in der nächsten Saison bei Kriens-Luzern