Charles Leclerc rast in seinem Ferrari zur Pole-Position in Las Vegas. Bild: Keystone

Charles Leclerc sichert sich bei der Rückkehr der Formel 1 nach Las Vegas die Pole-Position. Neben dem Monegassen im Ferrari steht für das Nachtrennen Weltmeister Max Verstappen in der Frontreihe.

Leclerc wird am Sonntag um 7 Uhr Schweizer Zeit zum fünften Mal in dieser Saison von ganz vorne zu einem Grand Prix starten, zum 23. Mal insgesamt in der Formel 1. Der Siebte der WM-Wertung war auf seiner schnellsten Runde in der entscheidenden Phase des Qualifyings 44 Tausendstel schneller als sein Teamkollege Carlos Sainz.

Der Spanier wird in der Startkolonne jedoch um 10 Plätze zurückversetzt, weil an seinem Ferrari nach einem unverschuldeten Unfall im ersten Training – verursacht durch einen losen Schachtdeckel – Motorenteile über das erlaubte Mass ausgetauscht werden mussten. Sainz wird das zweitletzte Rennen der Saison direkt hinter Lewis Hamilton im Mercedes und Sergio Perez im Red Bull in Angriff nehmen.

Startplatz 7 für Bottas

Von der Rückversetzung von Sainz profitiert auch Valtteri Bottas. Der Finne im Alfa Romeo zeigte vor der imposanten Kulisse mit den berühmten Hotelanlagen und Casinos auf dem Las Vegas Boulevard – dem sogenannten «Strip» – eine stark Leistung. Er wird unmittelbar hinter Alexander Albon und Lokalmatador Logan Sargeant in den überraschend starken Williams von Startplatz 7 losfahren.

Zhou Guanyu im anderen Auto des Zürcher Rennstalls schied jedoch bereits nach dem ersten Teil der Qualifikation aus. Der Chinese wird beim ersten Gastspiel der Formel 1 im Unterhaltungsparadies Las Vegas seit 1982 von Position 18 starten.

sda