Max Verstappen sichert sich für das erste Sprintrennen in Miami den besten Startplatz

Max Verstappen startet zum Sprintrennen im Rahmen des Grand Prix von Miami von ganz vorne. Der Weltmeister im Red Bull dominiert im Qualifying vor Charles Leclerc im Ferrari.

Wenigstens läuft es aus sportlicher Sicht weiterhin rund. Verstappen vermag am Steuer des RB20 offenbar all die Nebenschauplätze im Team auszublenden, die in dieser Woche in die Kündigung von Chef-Designer Adrian Newey gemündet haben.

Der Niederländer war in der entscheidenden Phase der Qualifikation einen Zehntel schneller als der Monegasse Leclerc. In der zweiten Reihe werden der Mexikaner Sergio Perez, Verstappens Teamkollege, und der überraschende Australier Daniel Ricciardo im Visa stehen.

Verstappen schuf sich mit seiner siebten Pole-Position für eine Sprintprüfung die optimale Ausgangslage, um nach seinem Sieg vor zwei Wochen in Schanghai auch das zweite Rennen des Jahres über die verkürzte Distanz, das erste in Miami in dem vor drei Jahren eingeführten Format, zu gewinnen.

Das in der laufenden Saison noch punktelose Team Sauber ist um eine Enttäuschung reicher. Zhou Guanyu und Valtteri Bottas schieden schon im ersten Teil des Qualifyings aus. Der Chinese und der Finne starten am Samstag von den Plätzen 17 und 18 zum Sprintrennen.

