Die Formel-E-Saison biegt auf die Zielgerade ein. Oliver Rowland steht in Shanghai vor einem wegweisenden Wochenende. Porsche gibt sich sieben Runden vor Schluss noch nicht geschlagen.

Andreas Lunghi Andreas Lunghi

Was ist das bislang für eine Traum-Saison von Oliver Rowland. Sieben Mal stand er in den ersten neun Rennen auf dem Podest, viermal gar auf dem obersten Treppchen. So oft hatte der Brite in seiner ganzen Formel-E-Karriere noch nie gewonnen, stand er vor dieser Saison erst bei drei Siegen.

Im Moment spricht alles dafür, dass Rowland seinen ersten WM-Titel feiern wird. Sieben Runden vor Schluss hat er 77 Punkte Vorsprung auf den amtierenden Weltmeister Pascal Wehrlein und 88 Punkte auf dessen Porsche-Teamkollege Antonio Félix da Costa. In der Teamwertung hat Nissan dank Rowland noch leicht die Nase vorn – Porsche ist ihnen mit nur 15 Zähler Rückstand allerdings dicht auf den Fersen.

«Es ist noch alles zu holen»

Haben die beiden Porsche-Fahrer die Fahrerwertung schon aufgegeben? «Wir haben noch nichts abgehakt. Ich denke, dass da in der Fahrermeisterschaft und in der Teammeisterschaft noch alles zu holen ist. Das bleibt unser Ziel», sagt Marius Meier-Diedrich, Renningenieur bei Porsche, exklusiv im Interview mit blue Sport.

Die aktuelle Ausgangslage sei für ihn schön, die Saison sei aber etwas durchwachsen. Porsche habe das eine oder andere Mal das Quäntchen Glück gefehlt und nicht immer das Beste aus dem Auto geholt. «Sonst wären wir wohl näher dran an Rowland.»

Meier-Diedrich muss allerdings auch zugestehen, dass der Brite einen sehr guten Lauf hat und in jedem Rennen viel Pace hat. «Irgendwann bricht vielleicht seine Glückssträhne», fügt der Renningenieur aber mit einem Schmunzeln hinzu.

Vielleicht schon dieses Wochenende in China, auf einer für die Formel E untypischen Strecke: «Die Strecke ist sehr interessant, weil sie eine klassische Rennstrecke ist. Das macht die Formel-E-Rennen anders.»

«Wir sollten schon auf einen Sieg aus sein, nichts weniger»

Der Renningenieur erwartet wie bereits letztes Jahr strategische Rennen. Da wurde viel im Windschatten gefahren, um Energie zu sparen, um im richtigen Moment zu überholen und gegen Ende des Rennens nicht wieder überholt zu werden.

Der Attack Mode, der «wesentlich effektiver ist als im letzten Jahr», und der Pit Boost werden einen grossen Einfluss auf die Strategie haben. «Es wird eine schwierige Strategie, die wir rausfahren und dann auch ausführen müssen.»

Dass die Strecke Porsche liegt, haben sie in der letzten Saison eindrücklich bewiesen. Pascal Wehrlein fuhr im ersten Rennen auf den zweiten Rang, Antonio Félix da Costa gewann tags darauf. Die Erwartungen sind beim deutschen Team also hoch, dass auch in diesem Jahr wieder Top-Resultate herausschauen.

«Wir haben ein gutes und effizientes Auto, von daher haben wir alle Werkzeuge in der Hand, die wir brauchen. Wir sollten schon auf einen Sieg aus sein, nichts weniger», sagt Marius Meier-Diedrich zum Schluss.

