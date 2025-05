Lando Norris ist in Monaco nicht zu stoppen. Keystone

Packende Überholmanöver gibt es wieder nicht. Trotzdem ist für Lando Norris viel Arbeit nötig, um den Grossen Preis von Monaco zu gewinnen. Eine Regeländerung sorgt für Gesprächsstoff.

Lando Norris gewinnt zum ersten Mal in seiner Karriere den Klassiker in Monaco. Der Vizeweltmeister schöpft neue Hoffnung im Formel-1-Titelkampf und rückt bis auf drei WM-Punkte an seinen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri heran. Dazu schreibt die internationale Presse:

Grossbritannien 🇬🇧

«The Guardian»: «Ein Debütsieg in Monaco ist für jeden Fahrer ein besonderer Moment. Lando Norris genoss die Atmosphäre und feierte seinen Erfolg, nachdem er die anspruchsvolle Prüfung in den Strassen von Monte-Carlo endlich gemeistert hatte. Für den McLaren-Fahrer bedeutete dies einen Neustart seiner WM-Ambitionen.»

«Daily Mail»: «Lando Norris hat zum ersten Mal den Monaco-Grand-Prix gewonnen, der von der Strategie erstickt wurde, und hat so seinen Rückstand in der WM auf drei Punkte verkürzt.»

«Mirror»: «Die Regeländerung für den Monaco-Grand-Prix fällt durch, das frustrierende Rennen endet mit dem vorhersehbaren Ausgang. Lando Norris gewinnt eine weitere Prozession in Monaco, nachdem der Boxenstopp-Poker der Formel 1 sich nicht auszahlt.»

«The Sun»: «Lando Norris brüllte «Es ist ein Traum», als er die crème de la crème der Formel-1-Rennen gewonnen und sich einen enormen Schub fürs Titelrennen verschafft hatte.»

Niederlande 🇳🇱

«AD»: «Späte Enttäuschung für Max Verstappen. Red Bull hoffte weiterhin auf eine rote Flagge oder ein Safety-Car, um angesichts der vorgeschriebenen zwei Boxenstopps einen «kostenlosen» Boxenstopp zu ermöglichen, doch diese Hoffnung platzte.»

«De Telegraaf»: «Lando Norris erhält durch Sieg beim Grossen Preis von Monaco Auftrieb, Max Verstappen fährt auf Platz vier. Vor dem Rennen im Fürstentum wurde viel über die neue Boxenstopp-Regel gesprochen, für viel Unterhaltung sorgte das Schachspiel auf dem engen Stadtkurs allerdings nicht.»

Spanien 🇪🇸

«Marca»: «Norris gewinnt ein verzerrtes Monaco-Rennen. Sie wollten eine Show und bekamen, dass die Fahrer absichtlich ihr Tempo drosselten, um eine Lücke für ihre Teamkollegen zu schaffen. Vielleicht fällt ihnen nächstes Jahr noch etwas ein, um das klassische Rennen künstlich zu verzerren.»

«As»: «Lando Norris erobert ein Monaco voller Blockaden und Schummeleien.»

«Mundo deportivo»: «Lando Norris gewinnt einen misslungenen Monaco-Grand-Prix. Der Brite holt sich möglicherweise einen der wichtigsten Siege seiner Karriere.»

«Sport»: «Norris taucht in Monaco wieder auf, Alonso erleidet einen grausamen Rückschlag. Lando Norris, der nach seinem Sieg beim Auftaktrennen in Australien in einer Krise steckte, hat sich auf der bestmöglichen Bühne zurückgemeldet und beim Grossen Preis von Monaco, der achten Runde des Formel-1-Kalenders 2025, einen prestigeträchtigen Sieg errungen.»

Italien 🇮🇹

«La Gazzetta dello Sport»: «Super Leclerc in Monaco, aber Norris ist nicht zu überholen. (...) Lando Norris gewinnt zum ersten Mal in seiner Karriere den Grand Prix von Monaco. Solides Rennen des Engländers, der es trotz des grossen Drucks, den Charles Leclerc in den letzten Runden auf ihn ausübte, schaffte, keine Fehler zu machen.»

«Corriere dello Sport»: «Enttäuschung über einen wirklich knapp verpassten ersten Platz. Das Heimrennen von Charles Leclerc, der Grand Prix von Monaco, verlief für Ferrari nicht wie erhofft.»

«Corriere della Sera»: «Leclerc gelingt zwar kein Wunder, aber er kommt erhobenen Hauptes aus dem Rennen. Lando Norris startet in der Weltmeisterschaft neu durch.»

Frankreich 🇫🇷

«Le Figaro»: «Lando Norris hat davon geträumt und er hat es geschafft. Der Brite gewann am Sonntag den Grand Prix von Monaco. Ein Rennen, das durch die neue Regel mit zwei obligatorischen Stopps gekennzeichnet war, die die starken Männer nicht wirklich störten.»

«L'Équipe»: «Die neue Boxenstoppregel reichte nicht aus, um den Grand Prix von Monaco zu beleben. Lando Norris gewann sein erstes Monaco-Rennen vor Leclerc, Piastri und Verstappen – so wie in der Startaufstellung. Wie so oft entsprach die Reihenfolge im Ziel der Reihenfolge am Start. Monaco bleibt Monaco, mit all seinen Fehlern.»

Schweiz 🇨🇭

«Tages-Anzeiger»: «Norris macht die WM hoch spannend. Der Brite gewinnt im Fürstentum und rückt McLaren-Teamkollege Piastri richtig nahe.

Österreich 🇦🇹

«Kronen-Zeitung»: «Norris behält Nerven! McLaren gewinnt Monaco-Poker.»

«Salzburger Nachrichten»: «Lando Norris schleicht in Monaco zum Sieg. Der McLaren-Pilot erfüllte sich mit dem Sieg beim Grand Prix von Monaco einen Traum. Der Versuch mit zwei verpflichtenden Boxenstopps im Fürstentum erwies sich als Flop.»