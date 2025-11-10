  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Pressestimmen zur Formel 1 «Verstappen fuhr wie ein Gott» ++ «Traumwochenende für Lando Norris»

dpa

10.11.2025 - 11:00

Norris rast WM-Titel entgegen – Aufholjagd von Verstappen - Gallery
Norris rast WM-Titel entgegen – Aufholjagd von Verstappen - Gallery. Norris feiert den Sieg mit seinem Team.

Norris feiert den Sieg mit seinem Team.

Bild: dpa

Norris rast WM-Titel entgegen – Aufholjagd von Verstappen - Gallery. Lando Norris an der Spitze des Feldes in Brasilien.

Lando Norris an der Spitze des Feldes in Brasilien.

Bild: dpa

Norris rast WM-Titel entgegen – Aufholjagd von Verstappen - Gallery. Max Verstappen musste aus der Boxengasse starten.

Max Verstappen musste aus der Boxengasse starten.

Bild: dpa

Norris rast WM-Titel entgegen – Aufholjagd von Verstappen - Gallery
Norris rast WM-Titel entgegen – Aufholjagd von Verstappen - Gallery. Norris feiert den Sieg mit seinem Team.

Norris feiert den Sieg mit seinem Team.

Bild: dpa

Norris rast WM-Titel entgegen – Aufholjagd von Verstappen - Gallery. Lando Norris an der Spitze des Feldes in Brasilien.

Lando Norris an der Spitze des Feldes in Brasilien.

Bild: dpa

Norris rast WM-Titel entgegen – Aufholjagd von Verstappen - Gallery. Max Verstappen musste aus der Boxengasse starten.

Max Verstappen musste aus der Boxengasse starten.

Bild: dpa

Lando Norris gewinnt zum zweiten Mal nacheinander. Der Brite ist nun Titelkandidat Nummer eins. Doch die internationale Presse lobt auch einen anderen Fahrer in den höchsten Tönen.

DPA

10.11.2025, 11:00

10.11.2025, 11:57

Nur noch drei Rennen und ein Sprint stehen in diesem Jahr auf dem Formel-1-Programm. Vor den WM-Läufen in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi ist Lando Norris kurz davor, Max Verstappen als Weltmeister abzulösen. Am Sonntag siegte der Brite in Brasilien im McLaren souverän. In der Gesamtwertung führt der 25-Jährige mit 24 Zählern vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri. Titelverteidiger Max Verstappen liegt im Red Bull schon 49 Punkte dahinter und hat kaum noch Chancen auf Titel Nummer fünf.

Formel 1. Norris baut mit GP-Sieg in Brasilien WM-Führung weiter aus

Formel 1Norris baut mit GP-Sieg in Brasilien WM-Führung weiter aus

Grossbritannien

«Daily Mail»: «Verstappen fuhr wie ein Gott! Vom Ende des Feldes schoss er nach vorn und belegte einen glänzenden dritten Platz.»

«The Sun»: «Lando Norris krönte ein Traumwochenende im Kampf um den Titel mit dem Sieg beim dramatischen, von Unfällen geprägten Grossen Preis von Brasilien.»

Niederlande

«AD»: «Mit einem perfekten Wochenende sicherte sich Lando Norris eine goldene Chance in der Weltmeisterschaft, doch Max Verstappen stahl in Brasilien mit einer beeindruckenden Aufholjagd erneut allen die Show. Der Weltmeister startete aus der Boxengasse und fuhr bis auf den dritten Platz vor. Eine unglaubliche Leistung, über die die Welt noch tagelang sprechen wird.»

«De Telegraaf»: «Max Verstappen beeindruckte beim Grossen Preis von Brasilien erneut. Der Red-Bull-Pilot zeigte ein grandioses Comeback und belohnte sich mit einem exzellenten dritten Platz.»

Österreich

«Kleine Zeitung»: «In einem wahren Strategiepoker behielt Pole-Mann Lando Norris beim Grossen Preis von Brasilien in Interlagos einen kühlen Kopf und jubelte über einen enorm wichtigen Sieg im Kampf um die Fahrer-Weltmeisterschaft. (...) Die ganz grosse Show lieferte Max Verstappen ab. Aus der Boxengasse gestartet, pflügte der Niederländer auch aufgrund der besten Strategie durch das Feld und wurde am Ende noch Dritter.»

«Kronen-Zeitung»: «Verstappen zaubert sich aufs Podium»

«Salzburger Nachrichten»: «Norris überwindet mit Sieg sein Trauma (...) Der McLaren-Pilot absolvierte in Brasilien ein perfektes Wochenende und baute seine WM-Führung weiter aus.»

Spanien

«Marca»: «Norris ist nicht länger weich, sondern ein Fels in der Brandung. Ein perfekter Sieg für den Briten und ein weiteres historisches Comeback für Max Verstappen, vom letzten Platz auf den dritten.»

«Mundo deportivo»: «Norris triumphiert in Brasilien und baut seinen Vorsprung aus, doch Verstappen bleibt der König: Max liefert eine Glanzleistung vom letzten Platz.»

«As»: «Der Titel ist für Norris, der den Grossen Preis von São Paulo von der Pole Position aus mühelos gewann, so gut wie sicher.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Traumwochenende für Lando Norris.»

Frankreich

«Le Parisien»: «Trotz Max Verstappens Comeback bleibt Lando Norris auf Weltmeisterkurs.»

«L'Équipe»: «Nach einem perfekten Wochenende in Brasilien baute Lando Norris seine Führung in der Fahrer-WM weiter aus. Obwohl er einst als zerbrechlich galt, hat sich der McLaren-Pilot deutlich verbessert und sich in der Schlussphase der Saison als ernstzunehmender Titel-Herausforderer etabliert.»

Das könnte dich auch interessieren

Celta - Barcelona 2:4

Celta - Barcelona 2:4

LALIGA | 12. Runde | Saison 25/26

09.11.2025

Fringer: «Sich wie begossene Pudel zusammenscheissen lassen …»

Fringer: «Sich wie begossene Pudel zusammenscheissen lassen …»

08.11.2025

Meistgelesen

Darum rechnet deine Krankenkasse deinen BMI aus
Britschgi brilliert gegen Milan ++ Vargas und Embolo Matchwinner ++ Rieder trifft gegen Ex-Klub
Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy kann das Gefängnis wieder verlassen
Zu woke: US-Familie «flieht» aus Texas nach Russland – und der Vater landet prompt an der Front
Sarah Wagenknecht zieht sich als BSW-Chefin zurück

Mehr aus dem Ressort

Formel 1. Lando Norris kämpft um Anerkennung

Formel 1Lando Norris kämpft um Anerkennung

Motorrad. Marco Bezzecchi gewinnt in Portugal

MotorradMarco Bezzecchi gewinnt in Portugal

Motorrad. Alex Marquez mit zweitem Sprint-Sieg der Saison

MotorradAlex Marquez mit zweitem Sprint-Sieg der Saison

Das hätte schlimm enden können. Beide Sauber-Piloten crashen heftig in die Bande – Norris baut WM-Führung aus

Das hätte schlimm enden könnenBeide Sauber-Piloten crashen heftig in die Bande – Norris baut WM-Führung aus

Norris mit Sprint-Pole. Schwächelnder Verstappen tobt: «Das Auto ist unfahrbar»

Norris mit Sprint-PoleSchwächelnder Verstappen tobt: «Das Auto ist unfahrbar»