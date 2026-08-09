Raul Fernandez gewinnt den Grand Prix von Grossbritannien. Der Spanier feierte den zweiten MotoGP-Sieg über die volle Distanz nach Australien 2025.

Fernandez hielt nach einem tollen Start Jorge Martin, den Sprint-Sieger vom Samstag, im Schach. Der Sieger krönte somit eine für ihn spezielle Woche. Erst vor wenigen Tagen hatte er erfahren, dass er den Vertrag beim Trackhouse-Team verlängern kann. Fernandez ist der zwölfte unterschiedliche Sieger bei den letzten zwölf Grands Prix in Silverstone.

Als Dritter kam mit Marco Bezzecchi einen dritter Aprilia-Fahrer ins Ziel. Der Italiener wehrte sich in der Schlussphase erfolgreich gegen Ducati-Pilot Alex Marquez. Der aktuelle Weltmeister Marc Marquez kam auf der zweiten Werks-Ducati nicht über Platz 7 hinaus.

In der WM-Wertung baute Martin seine Führung auf 240 Zähler aus. Er führt mit 31 Punkten neu vor Bezzecchi. Die Top 5 sind nur durch 41 Zähler getrennt.